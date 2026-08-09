Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Renunciar a sus bebésMapa Empresarial GaliciaDentro de la PanoramaTerrazas VigoO MarisquiñoEDITORIAL
instagramlinkedin

En Directo

Última hora

Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta

Hugo González remata en la jugada de su segundo gol ante el Sassuolo, en Italia.

Hugo González remata en la jugada de su segundo gol ante el Sassuolo, en Italia. / RC Celta

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Víctor P. Currás

Vigo

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Noticias relacionadas y más

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatada del agua una persona que flotaba boca abajo en una playa de Sanxenxo
  2. Dos toneladas de microplásticos llegan a la ría de Vigo cada año desde el Morrazo
  3. Abraham Mateo consigue dejar 'loco enamorado' al público de Castrelos
  4. La Europol incluye en su lista de más buscados a una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña
  5. La estudiante viguesa del campus de Pontevedra, Marta Domínguez, se proclama de nuevo campeona de squash del mundo universitario
  6. Tres heridos en dos accidentes de tráfico en Cangas y Moaña
  7. La nueva vida de la familia argentina que se mudó al rural ourensano para emprender: «Acá nos sentimos libres»
  8. De local comercial vacío a sala de exposiciones para 1.000 personas junto al Auditorio Mar de Vigo

DIRECTO | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario del Celta de Vigo

DIRECTO | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario del Celta de Vigo

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Vive la primera jornada de competición de O Marisquiño con cientos de patinadores en Samil

Vive la primera jornada de competición de O Marisquiño con cientos de patinadores en Samil

Irán plantea sus condiciones para reabrir Ormuz: levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y fin a la guerra contra Teherán y sus aliados

Irán plantea sus condiciones para reabrir Ormuz: levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y fin a la guerra contra Teherán y sus aliados

Nagasaki pide abolir las armas nucleares en el 81 aniversario de la bomba atómica

Nagasaki pide abolir las armas nucleares en el 81 aniversario de la bomba atómica

Las aguas de Irlanda, el punto débil de Europa frente a la amenaza de Rusia

Las aguas de Irlanda, el punto débil de Europa frente a la amenaza de Rusia

Antes de darle plátano a tu perro, conviene saber por qué no siempre es bueno: “El grado de maduración marca la diferencia”

Fracasaron plantando árboles en el Sáhara, pero 500 tortugas lograron lo que parecía imposible cinco años después

Fracasaron plantando árboles en el Sáhara, pero 500 tortugas lograron lo que parecía imposible cinco años después
Tracking Pixel Contents