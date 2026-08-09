El Celta activa la cuenta atrás con buenas vibraciones

La pretemporada ya es historia para el Celta. El conjunto de Claudio Giráldez arranca este domingo el curso en busca de un primer triunfo frente a Osasuna, primer rival de una campaña especialmente ilusionante, con renovada presencia en competición europea y despedida de los terrenos de juego de Iago Aspas. La fase preparatoria, concluida con un meritorio empate en Castel di Sangro frente al poderoso Nápoles, ha finalizado sin derrotas y cargada de buenas sensaciones por el buen desempeño general del grupo, el prometedor rendimiento de las nuevas caras y el decidido paso al frente que ha dado la nueva hornada de la cantera, en especial Hugo González, quien tras liderar el ascenso del Fortuna a Segunda División se ha ganado a pulso, con goles y buenas actuaciones, una plaza en el primer equipo.

Sin derrotas. El cuadro celeste presume de acabar invicto la fase preparatoria, planificada contra rivales de creciente dificultad. Dos victorias y tres empates en cinco amistosos, que arrancaron con tablas en Portugal frente al pujante Sporting de Braga, posible rival en la Europa League que afrontaba el envite bastante más rodado (2-2); victoria posteriormente frente al Sporting de Gijón en A Lomba (1-0); empate ante el Académico de Visseu en Afouteza (2-2); goleada al Sassuolo (1-4); y meritoria igualada frente a un rival de tanto fuste como el Nápoles, subcampeón de la Seria A la pasada temporada. Al margen de los resultados, que no suman ni restan para LaLiga, el conjunto de Giráldez ha ofrecido buena cara en todos los partidos, que han servido para afinar la puesta a punto del equipo y permitido a Claudio Giráldez hacer pruebas y evaluar estados de forma con vistas al estreno liguero del próximo domingo en Balaídos.

Los destacados. La pretemporada del Celta se ha caracterizado por el buen nivel general del grupo, pero algunos futbolistas han destacado por encima de la media. El caso más significativo es el de Hugo González, autor de 4 de los 7 goles anotados por el conjunto celeste en la fase preparatoria. El valenciano, clave con sus 18 goles y 8 asistencias en el ascenso del Fortuna, ha sido la gran sensación de la fase de preparación, confirmando bien a las claras que tiene nivel de sobra para brillar en la máxima categoría y ser un futbolista importante en la rotación de Claudio. No menos prometedor ha sido el gran nivel ofrecido por Aleix Febas, un fino mediocentro que ha ofrecido muy convincentes prestaciones en la salida de pelota y la organización del juego, o la jerarquía de Miguel Román, la gran sensación del pasado curso, que no ha perdido chispa tras la grave lesión que lo apartó durante cuatro meses de los terrenos de juego y apunta a ser un jugador determinante en la Liga que ahora comienza.

La pretemporada celeste ha servido también para confirmar la excelente salud de la cantera de A Madroa, con buenos minutos de Anxo Rodríguez, Andrés Antañón y especialmente Hugo Burcio, centrocampista que combina calidad y buen físico. El relevo parece servido y la aventura del Fortuna en la categoría de plata servirá para acelerar procesos. Los tres estarán a caballo entre el filial y el primer equipo, ha confirmado Giráldez.

Cuatro incorporaciones. El trabajo en los despachos ha dado también sus frutos, aunque falta rematar la faena en las tres semanas que restan de mercado. El club ha incorporado cuatro caras nuevas: el centrocampista Aleix Febas y el lateral zurdo Javi Galán, ambos a coste cero, el joven central senegalés Abdoulauye Faye, cedido por el Leverkusen sin opción de compra a cambio de 300.000 euros; y el portero turco Altay Bayindir, también cedido, aunque con posibilidad de adquisición a final de temporada por cuatro millones de euros. Queda pendiente la guinda del mercado, un atacante con desborde, hábil en el uno contra uno y con capacidad para desempeñarse por ambas bandas. Casi descartado Fer López, cuyas posibilidades de retornar a préstamo son prácticamente nulas, el favorito de la dirección deportiva parece ser Ezequiel Zeballos, de Boca Júniors.

Los descartes. Menos eficaz ha estado el club a la hora de encontrar acomodo a buena parte de los futbolistas que no entran los planes de Claudio Giráldez, tanto a los que jugaron poco el pasado curso, como a los que retornaban de cesión. El departamento que encabeza Marco Garcés ha formalizado la cesión de Hugo Sotelo al Levante, que conserva una opción de compra sobre el centrocampista vigués por 3 millones; ha cedido a Damián Rodríguez al Cádiz y a Carlos Dotor al Málaga, en ambos casos sin clásula de adquisición preferente, aunque el préstamo del pontareano se renovaría de forma automática en caso de ascenso; y ha recolocado a Unai Núñez, una de las fichas más altas del plantel, en el Espanyol. El cuadro perico pagará 250.000 euros por el préstamo, que incluye una opción de compra por 3 millones, que será obligatoria en caso de que el conjunto que dirige Manolo González se clasifique para Europa.

Quedan deberes pendientes, singularmente encontrar un nuevo destino a Carles Pérez, un problema recurrente por su prohibitiva ficha, hasta la extinción de su contrato en junio del próximo año. Grecia, México y Brasil podrían ser su destino, según ha anticipado Marcos Garcés, aunque por el momento nada hay avanzado. El club trabaja también por encontrar acomodo a los canteranos Carlos Domínguez y Manu Fernández, preferentemente en un equipo de Primera División, mientras que Iván Villar apunta a quedarse como tercer portero. El club trabaja también en la salida de Matías Vecino, aunque la marcha del uruguayo, que no fue incluido por Giráldez en la minigira italiana, no es una prioridad.

Sin ventas. El Celta no ha logrado concretar antes del 30 de junio la venta importante que le permitiría cuadrar las cuentas. El club no renuncia a formalizar un traspaso importante que alivie su situación económica de cara a la temporada venidera, pero de momento no ha recibido ofertas que se acerquen a sus pretensiones por ninguno de los jugadores por los que podría obtener una cifra importante. En la primera línea del escaparate se encuentra Ilaix Moriba, que actualmente presenta el sueldo más elevado de la plantilla. El problema es que las ofertas que han llegado distan notablemente de la cantidad por la que el Celta está desprenderse del centrocampista guineano y el jugador, excluido por "motivos técnicos" por el técnico para el stage en Italia, tampoco parece estar dando facilidades. Si finalmente saliesen Ilaix o Vecino, se ficharía un medio centro. El portugués André Almeida, del Valencia, es el primero en la agenda.

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Borja Iglesias. Este martes, en el retorno al trabajo del equipo para preparar el estreno liguero, se espera de vuelta al flamante campeón Mundial celeste. Borja se incorporará a los entrenamientos sin haber realizado la pretemporada, lo que con seguridad va a retrasar su primera convocatoria con el equipo, pero el máximo artillero del Celta el pasado curso (18 goles) no debería tardar más que un par de semanas en ponerse a tono para disputar al menos sus primeros minutos.