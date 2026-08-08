Hugo González se queda en el primer equipo del Celta

Claudio Giráldez despejó uno de los enigmas que llenaban la pretemporada: Hugo González será miembro de la primera plantilla del Celta a todos los efectos. El entrenador ya hay tomado la decisión que ha comunicado tanto al club como al futbolista y el valenciano verá recompensado su gran rendimiento desde que llegó al Celta Fortuna y en este verano, en el que ha anotado seis goles en los cinco partidos disputados hasta el momento.

La pequeña gira por Italia acabó por resolver uno de los dilemas que más interés suscitaba en las últimas semanas. Con más de veintitrés años Hugo González no podría bajar al filial en caso de que participase en un partido con el primer equipo. No había posibilidad de alternavia (la situación ideal para un jugador del filial) y eso obligaba a tomar decisiones con cierta urgencia y previsión. La pretemporada ha ido despejando el asunto gracias al rendimiento del atacante que se adueñó del verano sumando goles en todos los partidos amistosos. Una cualidad a la que cuesta mucho renunciar porque es la más determinante y la más cara del fútbol. No había muchas dudas: el nivel de los rivales ha ido creciendo pero Hugo González ha seguido cumpliendo en su cita con el gol.

Finalmente Claudio ha tomado la decisión de quedarse con él en el primer equipo por lo que Hugo González no regresará al filial con Fredi Alvarez, quien también ha ido haciendo sus planes ante la posibilidad de que no iba a poder contar con el valenciano. La salida de Unai Núñez ya dejaba una ficha libre (aunque se esperan más movimientos en las próximas semanas) y Claudio ya ha decidido que sea para este delantero que lleva mucho tiempo dando razones a su entrenador a ganarse una oportunidad en Primera División. Así lo anunció el propio técnico a la conclusión del amistoso ante el Nápoles, el último de pretemporada antes de comenzar la Liga el próximo domingo ante el Osasuna: “Hugo se incorpora con nosotros con todas las de la ley. Va a estar todo el tiempo con nosotros, ya lo sabe él. Estoy muy contento de que haya conseguido tirar la puerta del primer equipo con un gran trabajo, su evolución, sus goles. Es muy merecido que esté con nosotros y sé que nos va a dar cosas importantes esta temporada.

Por su parte, Hugo González, a la conclusión del partido aseguró mostrarse muy feliz por la noticia: "Muy contento y feliz de comenzar mi primera temporada con el Celta en Primera División". Explicó el delantero que "desde el comienzo en el Celta me he sentido muy cómodo, aquí me dieron el punto de confianza que necesitaba y que creo que había perdido. Me han hecho encontrar mi sitio".