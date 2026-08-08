Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Hugo González, sensación de la pretemporada céltica con seis goles en cuatro encuentros, golpea un balón. / RCCV PRETEMPORADA Nápoles-Celta: un reencuentro del color del cielo El fútbol navega entre lo épìco y lo mundano. Leyendas de pasión, agrandadas con los años, se mezclan con relatos anodinos. Incluso, cuando se profundiza, aparecen las trazas de excrecencia inherentes a cualquier gran negocio. Y éste lo es. La historia de este bendito juego maldito es la historia de la humanidad misma encerrada en una burbuja propia. Por eso, un simple partido de pretemporada puede ser un encuentro memorable si se dan los ingredientes necesarios. El Celta cierra este sábado (21:00, TVG) su etapa preparatoria y su gira italiana frente al Nápoles en el duelo más exigente del verano y entre dos equipos unidos por Stanislav Lobotka, en su día gran sensación e importante venta del cuadro vigués y ahora capitán general de la escuadra partenopea. La noticia completa aquí.

R. V. David Sueiro tras firmar su renovación. / RCCV Cantera El Celta ata a su penúltima perla, David Sueiro, hasta junio de 2029 El Celta barnizó ayer con oficialidad una noticia que era un secreto a voces desde hace semanas, cuando se supo que David Sueiro renunció a una propuesta del Barcelona para continuar en Vigo. El club vigués renueva al jovencísimo centrocampista de Silleda, de solo 16 años, hasta 2029. La vinculación de tres cursos se antoja algo corta, teniendo en cuenta el tremendo potencial del futbolista juvenil, que está dejando espléndidas sensaciones en la pretemporada del Fortuna. En el lado positivo está que el club vigués conserva a su diamante para ir puliéndolo y, llegado el caso, afrontar una nueva ampliación de contrato en el próximo trienio. Natural de Silleda, David llegó a A Madroa en categoría infantil procedente del Xuventude Oroso. Desde entonces, su crecimiento ha ido de la mano del club, superando cada una de las etapas de la cantera céltica y confirmando, temporada tras temporada, su potencial. Puedes leer la información completa en este enlace.

Borja Refojos RC Celta Mercado de fichajes El Celta rearma su portería: Altay Bayindir ya es oficial Ionuț Radu e Iván Villar tienen nueva competencia bajo los palos en el Celta de Vigo. El club acaba de hacer oficial la llegada del turco Altay Bayindir (Osmangazi, 1998), que llega en calidad de cedido procedente del Manchester United. La dirección deportiva celeste espera que el guardameta otomano le ponga las consas difíciles al cancerbero rumano en la lucha por la titularidad en LaLiga. Su llegada confirmará a Iván Villar como tercer portero. El formato del movimiento no cambia. El portero turco arriba a préstamo con una opción de compra que rondará los 4 millones de euros en base a una serie de variables relacionadas con los minutos que juegue. Y aunque el club mancuniano no lo oficializó en su propio anuncio, la lógica invita a pensar que ha renovado al meta otomano antes de cerrar la operación. Bayindir entraba en su último año de contrato por lo que, de otra manera, no tendría sentido la opción de compra al final de su cesión. Puedes leer la información completa en este enlace.

E. P. Marco Garcés y Claudio Giráldez, este miércoles en el aeropuerto de Peinador antes de volar a Italia en al minigira del Celta / Pablo Hernández Gamarra Claudio Giráldez: «Estamos lejos de cerrar la plantilla, habrá más movimientos» El entrenador celeste insiste en la necesidad de más fichajes para completar una plantilla competitiva antes del inicio de la liga. Más información.

Marta Clavero Radu, elegido como imagen para mostrar la nueva camiseta colaborativa entre el Celta y O Marisquiño- / RC Celta Nueva camiseta El Celta y O Marisquiño lanzan una camiseta exclusiva inspirada en la cultura urbana de Vigo El Celta y O Marisquiño han presentado una camiseta de edición limitada con la que celebran su estrecha vinculación con Vigo y con la cultura urbana de la ciudad. Se trata de la primera colaboración entre ambas entidades, que unen sus imágenes en una prenda diseñada para llevar el celtismo más allá de los terrenos de juego. La camiseta presenta una silueta oversize de color blanco e incorpora los logotipos del club celeste y del festival, elaborados con un acabado engomado y en relieve. La tirada está restringida a solo 300 unidades, lo que refuerza el carácter exclusivo de la iniciativa. Puedes leer la información completa en esta enlace.

Juan Carlos Álvarez Unai Núñez, durante un partido con el Celta. / VALENTI ENRICH Mercado de fichajes El Celta cierra la cesión de Unai Núñez al Espanyol “Ficha liberada” puede convertirse en el grito de guerra de lo que resta del verano en la sede del Celta. Lo gritaron a media tarde cuando se oficializó la cesión por una temporada de Unai Núñez al Espanyol. Consigue el Celta de este modo uno de los objetivos más importantes del verano, la de liberar el dorsal de uno de los jugadores con los que no cuenta Claudio Giráldez y que además tiene una de las fichas más altas de la plantilla. Unai Núñez jugará una temporada a préstamo en el Espanyol que apareció en la escena justo cuando en el Celta empezaba a cundir el pesimismo ante la posibilidad de verse en la obligación de quedarse con el futbolista durante toda la temporada. Las condiciones no son las ideales, pero al menos cumplen con parte del objetivo del Celta. El Espanyol asume el pago de la mitad de la ficha de Unai Núñez y además paga 250.000 euros por la cesión durante una temporada (una cifra muy similar a lo que el Celta por ejemplo va a pagar al Bayer Leverkusen por el préstamo de Faye). Las cifras no deben considerarse definitivas porque podrían sufrir alguna clase de incremento en caso de que el central cumpliese determinados objetivos de rendimiento. Pero no se queda ahí la cosa porque el acuerdo incluye una opción de compra de 3 millones de euros que solo se transformaría en compra obligatoria en el caso de que el Espanyol lograse la clasificación para disputar competición europea la próxima temporada. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. Borja Iglesias sostiene la Copa del Mundo. / Europa Press Mundial 2026 Vigo homenajeará a Borja Iglesias a finales de septiembre por ganar el Mundial El delantero del Celta Borja Iglesias será homenajeado en Vigo «a finales de septiembre» por haberse convertido en el primer futbolista gallego en ganar un Mundial con la selección española de fútbol masculino, según anunció este jueves el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. «A finales de septiembre vamos a hacer un gran homenaje para rememorar que somos campeones del Mundo y para rememorar que allí estuvo un gran jugador del Celta, Borja Iglesias», declaró el regidor gallego. Caballero avanzó que el internacional español ya le ha dado el visto bueno al acto, por lo que «desde ya» se pone a trabajar para preparar el «gran homenaje que se merece» el atacante santiagués, quien la próxima semana se incorporará a los entrenamientos con el Celta tras disfrutar de unos días de vacaciones. Puedes leer la información completa en esta enlace.

Juan Carlos Álvarez André Almeida en un partido con el Valencia CF / Superdeporte Mercado de fichajes Almeida aguarda por la "Operación Salida" Otro nombre se hace hueco en el mercado veraniego del Celta. Se trata de André Almeida, el centrocampista del Valencia CF, que hace unos días parecía tener decidida su salida en dirección al Swansea (equipo de la Championchip inglesa) pero que ha frenado la operación a la espera de que se pueda concretar la propuesta del club celeste (o alguna otra). El portugués de 26 años es un futbolista que gusta en Vigo y al que tienen en la lista de posibles alternativas en caso de que se produzca alguna salida de uno de los mediocentros de la plantilla. De lo contrario es completamente imposible. Pero esa expectiva es la razón de que Almeida no haya dado el visto bueno final a su salida hacia Gales. Parecía hecho porque el Valencia tenía un acuerdo con el Swansea para su traspaso a cambio de 3,5 millones de euros a los que se añadirían otros dos en el supuesto de que el conjunto británico lograse esta temporada el ascenso a la Premier League. De hecho, el club ché apremiaba al futbolista a resolver la cuestión porque, como la mayoría de equipos de Primera División, necesitaba liberar fichas y límite salarial para abordar nuevas operaciones en este mes de agosto. Puedes leer la información completa en este enlace.

Marcos Romero Hugo González celebra uno de sus seis goles esta pretemporada / RC Celta Encuesta ¿Debe quedarse Hugo González en el primer equipo del Celta? Hugo González se ha ganado a pulso que Marco Garcés y Claudio Giráldez debatan si el atacante valenciano debe ocupar una de las codiciadas 25 fichas del primer equipo. El joven futbolista se ha convertido en la gran sensación de la pretemporada: seis goles en cuatro amistosos, incluido el triplete firmado este miércoles ante el Sassuolo. Un rendimiento que le sitúa como el jugador de la plantilla con mejor relación con el gol. A falta de un último ensayo frente al Nápoles, los números de Hugo González ya le colocan como el tercer máximo goleador del Celta en una pretemporada durante los últimos 25 años. Sus seis tantos igualan los conseguidos por Douvikas en el verano de 2024 y solo quedan por debajo de los siete de Nolito en 2014 y los ocho de Iago Aspas en 2022. Puedes votar en nuestra encuesta en este enlace.