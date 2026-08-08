El Celta Fortuna se impone en el derbi vigués ante el Coruxo (3-1)

El primero de los dos compromisos con los que el Celta Fortuna cierra su pretemporada se saldó con una solvente victoria frente al Coruxo. Aquel derbi vigués que no hace tanto relucía en la difunta Segunda División B siempre vuelve en verano. Un fijo en las preparaciones de ambos. En esta ocasión se disputó en la ciudad deportiva de Mos y a puerta cerrada, en un buen test para ambos equipos en el camino a sus respectivos inicios ligueros. El del filial céltico será en una semana y antes de medirse a la UD Ourense remontó el gol inicial de Jon Arrubarrena con tantos de Bernard Somuah, David Sueiro y Jorge Pérez.

Buena reacción de los pupilos de Fredi Álvarez tras un inicio algo dubitativo, bien aprovechado por el colectivo verde. El delantero centro vizcaíno, llegado a O Vao en este mercado con la complicada misión de cubrir el hueco que deja Xavi Sola, vio portería pronto. A los 14 minutos ya ganaba el Coruxo con un certero remate de Arruabarrena. El problema para los pupilos de Javi Pereira es que no tuvieron tiempo de asentarse y consolidar la ventaja. Apenas tres minutos tardó el Fortuna en empatar gracias al sentido del oportunismo que siempre tiene Somuah. El ghanés igualaba y todo volvía a comenzar.

Con el gol, el filial celeste se asentó y manejó más la situación. Con Alexis Olmedo y Vlad Silva de estreno, los locales dominaban. Y lo hacían al son de David Sueiro. El adolescente dezano celebró su renovación y los 16 años que cumplió hace unos días con una nueva actuación de altísimo nivel. Gran nivel técnico y físico para su edad. Pero especialmente fastuosa es su coordinación. Tiene una facilidad innata para manejar su cuerpo y sacar ventajas en giros, fintas y arrancadas. De sus botas nació bastante peligro antes del descanso. Y tras él, nada más comenzar, el de Silleda vio portería para poner por delante al Celta B.

Para ese entonces, el Coruxo había realizado nueve cambios. Solo dos el Fortuna, que en unas horas volvía al césped, esta vez al de Barreiro, para medirse a la UD Ourense de Primera Federación. Todas estas permutas afectaron a los de verde, que se toparon con la velocidad de crucero celeste en una segunda parte de clara superioridad local. Así, el Fortuna impuso su superior categoría -Segunda División contra Segunda Federación- con el tercer recién llegado, Hugo Cuenca, disfrutando de sus primeros minutos ante un equipo al que ya se midió el año pasado con el filial del Burgos en un partido en el que el nuevo fichaje céltico anotó el único gol del duelo.

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En el minuto 75, Fredi movió más el banquillo. Entre los que entraron desde el banquillo estaba Jorge Pérez Lafuente. El pichichi del Celta juvenil el año pasado aprovechó la oportunidad y anotó el tercer y definitivo gol cuando el reloj reflejaba el 84. Un tanto que aseguraba la victoria en un derbi vigués entretenido, alegre y con alternativas. Como en los viejos tiempos.