El Fortuna
El Fortuna cierra la pretemporada con un doble compromiso sabatino: por la mañana contra el Coruxo, por la tarde ante la UD Ourense
El derbi vigués matinal será a puerta cerrada en Mos (11:00), mientras que el choque ante los ourensanos se disputará en Barreiro con las puertas abiertas (19:00)
El Celta Fortuna clausura hoy una inusual pretemporada -por primera vez va a jugar en Segunda División- con un inusual doble enfrentamiento. Por la mañana, los de Fredi Álvarez reciben al Coruxo en la ciudad deportiva de Mos (11:00) y por la tarde, a la UD Ourense en Barreiro (19:00).
Para estos dos partidos consecutivos, el técnico morracense ha citado a 29 futbolistas. Parece complicado que los que compitan en el derbi vigués matina repitan por la tarde ante los ourensanos.
En esa lista están las tres caras nuevas presentadas esta semana: Alexis Olmedo, Hugo Cuenca y Vlad Silva. También Joel López, que baja desde el primer equipo para empezar la Liga con el filial. Además, continúan Óscar Marcos y Ángel Arcos. No así Coke Carrillo, Burcio, Antañón y Anxo, en Italia con el primer equipo. Igual que Hugo González, que busca quedarse definitivamente a las órdenes de Claudio Giráldez.
El duelo matinal ante el Coruxo de Segunda Federación será a puerta cerrada. Sin embargo, el vespertino tendrá las puertas de Barreiro abiertas a quien quiera acudir. Enfrente, una UD Ourense recién llegada a Primera RFEF.
- Los precios disparados dejan sin comprador más de 130 viviendas nuevas en Vigo
- La Europol incluye en su lista de más buscados a una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña
- Galicia, entre las pocas autonomías con residencia oficial para su presidente: Monte Pío costó 9 millones
- Una pareja de O Porriño, más de 24 horas atrapada en Portugal tras averiarse su furgoneta: «Nos dejaron tirados como auténticos animales»
- La catalana Conservas Dani se hace con la planta mejillonera de raíces gallegas que quebró en Chile
- ¿Cómo se verá el eclipse de sol al 99% en Vigo?: «La diferencia entre el 99% y la totalidad es muchísima»
- Se confirma la muerte de la familia de Marín en el terremoto de Venezuela: identifican los cuerpos de Lía, Ulises, Adela y Yhosvany
- Vithas Vigo se convierte en el tercer hospital de España en administrar los primeros fármacos frente al alzhéimer