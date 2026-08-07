El Fortuna cierra la pretemporada con un doble compromiso sabatino: por la mañana contra el Coruxo, por la tarde ante la UD Ourense

El Celta Fortuna clausura hoy una inusual pretemporada -por primera vez va a jugar en Segunda División- con un inusual doble enfrentamiento. Por la mañana, los de Fredi Álvarez reciben al Coruxo en la ciudad deportiva de Mos (11:00) y por la tarde, a la UD Ourense en Barreiro (19:00).

Para estos dos partidos consecutivos, el técnico morracense ha citado a 29 futbolistas. Parece complicado que los que compitan en el derbi vigués matina repitan por la tarde ante los ourensanos.

En esa lista están las tres caras nuevas presentadas esta semana: Alexis Olmedo, Hugo Cuenca y Vlad Silva. También Joel López, que baja desde el primer equipo para empezar la Liga con el filial. Además, continúan Óscar Marcos y Ángel Arcos. No así Coke Carrillo, Burcio, Antañón y Anxo, en Italia con el primer equipo. Igual que Hugo González, que busca quedarse definitivamente a las órdenes de Claudio Giráldez.

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El duelo matinal ante el Coruxo de Segunda Federación será a puerta cerrada. Sin embargo, el vespertino tendrá las puertas de Barreiro abiertas a quien quiera acudir. Enfrente, una UD Ourense recién llegada a Primera RFEF.