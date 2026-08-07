El Celta rearma su portería: Altay Bayindir ya es oficial

Ionuț Radu e Iván Villar tienen nueva competencia bajo los palos en el Celta de Vigo. El club acaba de hacer oficial la llegada del turco Altay Bayindir (Osmangazi, 1998), que llega en calidad de cedido procedente del Manchester United. La dirección deportiva celeste espera que el guardameta otomano le ponga las consas difíciles al cancerbero rumano en la lucha por la titularidad en LaLiga. Su llegada confirmará a Iván Villar como tercer portero.

El formato del movimiento no cambia. El portero turco arriba a préstamo con una opción de compra que rondará los 4 millones de euros en base a una serie de variables relacionadas con los minutos que juegue. Y aunque el club mancuniano no lo oficializó en su propio anuncio, la lógica invita a pensar que ha renovado al meta otomano antes de cerrar la operación. Bayindir entraba en su último año de contrato por lo que, de otra manera, no tendría sentido la opción de compra al final de su cesión.

El guardameta turco ya está en Italia, donde ha sido recibido con los brazos abiertos en la expedición céltica que remata la temporada con una mini gira por el país transalpino. De hecho, Altay ya completó su primer entrenamiento a las órdenes de Gael Potti, entrenador de porteros del equipo, y junto al mentado Radu, con el que peleará por un puesto esta campaña y a un Iván Villar que parece condenado al ostracismo del tercer lugar en la carrera si finalmente se queda en la plantilla. Así las cosas, si Claudio Giráldez lo determina, su nuevo arquero podría estrenarse mañana sábado frente al Nápoles, en el último duelo de la pretemporada céltica.

Bayindir ha sido internacional con la selección de Turquía, tiene 28 años y es un portero de gran envergadura con 1,98 metros de altura. El Manchester United se lo fichó al Fenerbahce hace tres años a cambio de 5 millones de euros. El portero no logró tener participaciones continuadas en Old Trafford, a donde llegó a la vez que André Onana, por el que el club mancuniano pagó más de 50 millones de euros.

El año pasado fue suplente habitual de Senne Lammens, portero belga protagonista contra España en el partido de cuartos de final del pasado Mundial. Un grave error suyo después de relevar a un lesionado Courtois permitió a Merino marcar el gol ganador que metía a la selección en semifinales.

Lo cierto es que, sea por las razones que sean, el turco no fue capaz de jugar con regularidad, aunque tampoco se los pasó en blanco. Sus tres temporadas en Manchester se saldaron con 17 partidos, distribuidos en 10 de Premier League, 2 de Europa League, 2 de FA Cup -título que conquistó en 2024- y 3 de Copa de la Liga. Esta última campaña participó en seis encuentros ligueros. Por tanto, tiene una experiencia como portero suplente que puede serle útil en Vigo, pero que, lógicamente, no querrá aplicar.

No en vano, Bayindir ofreció unas prestaciones notables en el Fenerbahce, uno de los grandes de Turquía. En sus cuatro campañas en Estambul, acumuló 145 partidos para lograr una cifra redonda de 13.000 minutos y el título de Copa levantado en 2023.

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Con la entidad azul y amarilla participó en las tres competiciones europeas, fue titular indiscutible en Liga y alcanzó la internacionalidad con su país. Suma 12 partidos con Turquía y fue convocado a las dos últimas Eurocopas, aunque solo disputó un encuentro: fue en la cita continental de 2024 en la derrota por 3-0 contra Portugal. Un bagaje de garantía para que el Celta complete su portería.