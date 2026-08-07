El Celta ata a su penúltima perla, David Sueiro, hasta junio de 2029

El Celta barnizó ayer con oficialidad una noticia que era un secreto a voces desde hace semanas, cuando se supo que David Sueiro renunció a una propuesta del Barcelona para continuar en Vigo. El club vigués renueva al jovencísimo centrocampista de Silleda, de solo 16 años, hasta 2029.

La vinculación de tres cursos se antoja algo corta, teniendo en cuenta el tremendo potencial del futbolista juvenil, que está dejando espléndidas sensaciones en la pretemporada del Fortuna. En el lado positivo está que el club vigués conserva a su diamante para ir puliéndolo y, llegado el caso, afrontar una nueva ampliación de contrato en el próximo trienio.

Natural de Silleda, David llegó a A Madroa en categoría infantil procedente del Xuventude Oroso. Desde entonces, su crecimiento ha ido de la mano del club, superando cada una de las etapas de la cantera céltica y confirmando, temporada tras temporada, su potencial.

Sueiro ya ha debutado con la selección española de su categoría y, aunque va a partir como futbolista de la plantilla del Juvenil A -es su primer año en ese grupo de edad-, no sería extraño verlo tener minutos en Segunda División con el filial.