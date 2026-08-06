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Vigo homenajeará a Borja Iglesias a finales de septiembre por ganar el Mundial

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, avanzó que el internacional español ya le ha dado el visto bueno al acto

Borja Iglesias sostiene la Copa del Mundo.

Borja Iglesias sostiene la Copa del Mundo. / Europa Press

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E. P.

El delantero del Celta Borja Iglesias será homenajeado en Vigo «a finales de septiembre» por haberse convertido en el primer futbolista gallego en ganar un Mundial con la selección española de fútbol masculino, según anunció este jueves el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

«A finales de septiembre vamos a hacer un gran homenaje para rememorar que somos campeones del Mundo y para rememorar que allí estuvo un gran jugador del Celta, Borja Iglesias», declaró el regidor gallego.

Caballero avanzó que el internacional español ya le ha dado el visto bueno al acto, por lo que «desde ya» se pone a trabajar para preparar el «gran homenaje que se merece» el atacante santiagués, quien la próxima semana se incorporará a los entrenamientos con el Celta tras disfrutar de unos días de vacaciones.

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España se proclamó campeona del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el pasado 19 de julio, tras imponerse a Argentina con un gol de Ferran Torres en la prórroga del encuentro. La Roja sumó así su segunda estrella después de la conseguida en Sudáfrica 2010. 

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