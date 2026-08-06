Fútbol
ENCUESTA: ¿Debe quedarse Hugo González en el primer equipo del Celta?
El atacante valenciano suma seis goles en cuatro amistosos y el club debe decidir si le da una de las 25 fichas en Primera o si será el líder del Fortuna en Segunda
Hugo González se ha ganado a pulso que Marco Garcés y Claudio Giráldez debatan si el atacante valenciano debe ocupar una de las codiciadas 25 fichas del primer equipo. El joven futbolista se ha convertido en la gran sensación de la pretemporada: seis goles en cuatro amistosos, incluido el triplete firmado este miércoles ante el Sassuolo. Un rendimiento que le sitúa como el jugador de la plantilla con mejor relación con el gol.
A falta de un último ensayo frente al Nápoles, los números de Hugo González ya le colocan como el tercer máximo goleador del Celta en una pretemporada durante los últimos 25 años. Sus seis tantos igualan los conseguidos por Douvikas en el verano de 2024 y solo quedan por debajo de los siete de Nolito en 2014 y los ocho de Iago Aspas en 2022.
La explosión del valenciano no es un fenómeno aislado. Hugo González ya venía llamando a la puerta del primer equipo desde el curso pasado, cuando terminó como máximo goleador del Celta Fortuna con 23 tantos y resultó fundamental en el playoff que permitió al filial celebrar un histórico ascenso a Segunda División.
Precisamente ese salto a la categoría de plata obliga ahora al Celta a tomar una decisión cuanto antes. Hugo González tiene 23 años y la normativa de la RFEF no le permite alternar entre el primer equipo y el filial. Desde el momento en el que dispute un partido oficial con el Celta o con el Fortuna, quedará vinculado a ese equipo durante el resto del curso.
El escenario es idéntico para Joel López, que también supera la edad permitida para moverse entre ambos conjuntos. La elección no admite demasiados matices: apostar por Hugo González como integrante de la primera plantilla o convertirle en una de las referencias del Fortuna. Pero el calendario aprieta. El Celta se estrenará en LaLiga el próximo domingo 16 de agosto en Balaídos frente a Osasuna. Todavía no está claro si Hugo González llegará a esa cita con ficha del primer equipo o si el club aplazará la decisión hasta el cierre del mercado, previsto para el 1 de septiembre. Será entonces, con la plantilla perfilada, cuando se conozca si hay sitio para el delantero valenciano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aldán, el paseo de la fama del verano gallego
- Una pareja de O Porriño, más de 24 horas atrapada en Portugal tras averiarse su furgoneta: «Nos dejaron tirados como auténticos animales»
- La playa de Arneles (Cangas) se cierra al baño por vertidos fecales y la Cofradía de Aldán apunta a los fondeos de yates de recreo
- ¿Fumata blanca en el aeropuerto de Peinador?: las 10 rutas desde Vigo y su presupuesto a los que apuntan Concello y Diputación para el acuerdo
- Galicia, entre las pocas autonomías con residencia oficial para su presidente: Monte Pío costó 9 millones
- Vithas Vigo se convierte en el tercer hospital de España en administrar los primeros fármacos frente al alzhéimer
- Un turista franco-argentino en aislamiento en España tras dar positivo en hantavirus
- Hugo González ofrece un recital en Italia