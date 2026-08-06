ENCUESTA: ¿Debe quedarse Hugo González en el primer equipo del Celta?

Hugo González se ha ganado a pulso que Marco Garcés y Claudio Giráldez debatan si el atacante valenciano debe ocupar una de las codiciadas 25 fichas del primer equipo. El joven futbolista se ha convertido en la gran sensación de la pretemporada: seis goles en cuatro amistosos, incluido el triplete firmado este miércoles ante el Sassuolo. Un rendimiento que le sitúa como el jugador de la plantilla con mejor relación con el gol.

A falta de un último ensayo frente al Nápoles, los números de Hugo González ya le colocan como el tercer máximo goleador del Celta en una pretemporada durante los últimos 25 años. Sus seis tantos igualan los conseguidos por Douvikas en el verano de 2024 y solo quedan por debajo de los siete de Nolito en 2014 y los ocho de Iago Aspas en 2022.

La explosión del valenciano no es un fenómeno aislado. Hugo González ya venía llamando a la puerta del primer equipo desde el curso pasado, cuando terminó como máximo goleador del Celta Fortuna con 23 tantos y resultó fundamental en el playoff que permitió al filial celebrar un histórico ascenso a Segunda División.

Precisamente ese salto a la categoría de plata obliga ahora al Celta a tomar una decisión cuanto antes. Hugo González tiene 23 años y la normativa de la RFEF no le permite alternar entre el primer equipo y el filial. Desde el momento en el que dispute un partido oficial con el Celta o con el Fortuna, quedará vinculado a ese equipo durante el resto del curso.

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El escenario es idéntico para Joel López, que también supera la edad permitida para moverse entre ambos conjuntos. La elección no admite demasiados matices: apostar por Hugo González como integrante de la primera plantilla o convertirle en una de las referencias del Fortuna. Pero el calendario aprieta. El Celta se estrenará en LaLiga el próximo domingo 16 de agosto en Balaídos frente a Osasuna. Todavía no está claro si Hugo González llegará a esa cita con ficha del primer equipo o si el club aplazará la decisión hasta el cierre del mercado, previsto para el 1 de septiembre. Será entonces, con la plantilla perfilada, cuando se conozca si hay sitio para el delantero valenciano.