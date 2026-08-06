Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Juan Carlos Álvarez Unai Núñez, durante uno de sus últimos partidos con el Valencia. / EFE Unai Núñez, cerca de salir cedido al Espanyol El club barcelonés asume la mitad de su ficha | Si se clasificasen para Europa tendrían que comprarlo por tres millones de euros. La noticia, aquí.

Juan Carlos Álvarez Zeballos disputa un balón durante un partido contra Racing. / EFE El Celta negocia por el argentino Zeballos El atacante de Boca Juniors, que acaba contrato en unos meses, es ahora mismo el principal objetivo del club vigués para reforzar su línea ofensiva aunque el futbolista sigue esperando al Nápoles. La noticia, aquí.

Víctor P. Currás Once inicial del Celta ante el Sassuolo / RCCV Sassuolo-Celta ¡Comienza el partido en el Enzo Ricci! El Celta disputa un nuevo amistoso, el primero de su minigira italiana de esta semana ante la US Sassuolo. Claudio Giráldez alinea a los teóricos titulares con Radu, defensa de cinco con Carreira, Marcos Alonso, Yoel Lago, Javi Rodríguez y Javi Rueda, mediocentro para Febas y Miguel Román y tridente de ataque con Iago Aspas, Jutgà y Williot.

Juan Carlos Álvarez Zeballos disputa un balón durante un partido contra Racing. | EFE Mercado de fichajes El Celta negocia por el argentino Zeballos Exequiel Zeballos promete convertirse en la siguiente serpiente del verano en la vida del Celta. El club vigués negocia con Boca Juniors y con el agente del futbolista para que el hábil extremo argentino se convierta en el atacante que le falta a Claudio para completar la plantilla. El club reconoce la dificultad de la operación, aunque se muestra esperanzado de llegar a un acuerdo en las próximas semanas. La situación de Zeballos resulta peculiar porque el futbolista tomó la decisión hace meses de salir de Boca Juniors para dar el salto a Europa y se negó a firmar la renovación de su contrato que finaliza en diciembre de 2026. A solo unos meses de que concluya la relación con el club y el futbolista pueda salir libre, la entidad que preside Juan Román Riquelme lo apartó y se centró en encontrar un comprador para el atacante. Por este motivo Zeballos trabaja en solitario desde hace semanas y no ha jugado desde que la competición se reactivó después del Mundial. Puedes leer la información completa en este enlace.

Borja Refojos El atacante catalán, en un entrenamiento con el Celta de una temporada anterior. / PABLO H. GAMARRA Mercado de fichajes Carles Pérez maneja opciones en Brasil, México y Grecia La posibilidad de que Carles Pérez termine su relación contractual con el Celta jugando en otro club empieza a tomar forma. La entidad viguesa es optimista con la salida del atacante catalán, que cuenta con unas cuantas opciones para competir en el extranjero, tal como hizo el año pasado en el Aris de Salónica. En principio, todas ellas serían en forma de cesión. Un préstamo distinto a cualquier otro ya que, de facto, no sería más que una rescisión pagando la parte de la ficha que se acuerde con el club destinatario. Al acabar el curso, el barcelonés sería libre para negociar el siguiente paso de su carrera deportiva. Distintas propuestas se están modelando en las últimas horas para presentarle al extremo de Granollers varias posibilidades para jugar en la temporada 2026/27. Las más interesantes a nivel futbolístico están en el continente americano. Se ha mostrado interés desde el campeonato brasileño en incorporar a Carles, aunque la cuestión está en un estado poco más que embrionario. Desde luego, para cualquiera que ame este deporte, jugar en Brasil tiene un enorme atractivo por la cultura que existe alrededor del fútbol. Una pasión desmedida. Puedes leer la información completa en este enlace.

La expedición del Celta ha partido este miércoles desde el aeropuerto de Vigo para cerrar su preparación con dos amistosos contra el Sassuolo y en Nápoles / Pablo Hernández Gamarra / FDV Moriba y Vecino se quedan en Vigo y no viajan con el Celta a Italia: «Van los que están preparados para el primer partido de Liga» El Celta ha puesto rumbo este miércoles a su gira de pretemporada por Italia con dos ausencias inesperadas en la expedición: Ilaix Moriba y Matías Vecino. Ambos centrocampistas permanecerán trabajando en Vigo junto a otros futbolistas que, en estos momentos, no entran en los planes de Claudio Giráldez, como Carles Pérez, Manu Fernández y Carlos Domínguez. El equipo celeste partió desde el aeropuerto de Peinador a las 10.30 horas. Antes de tomar el vuelo, el director de fútbol del club, Marco Garcés, explicó el motivo por el que Moriba y Vecino no forman parte de la convocatoria. «Claudio Giráldez me ha transmitido que viajan los que están preparados para el primer partido de LaLiga», señaló en referencia al duelo que medirá en Balaídos al Celta y a Osasuna el domingo 16 de agosto. Lee la información completa aquí

Borja Refojos El portero turco en un partido con el Manchester United. / ADAM VAUGHAN El Celta tendrá una opción de compra en la cesión de Altay Bayindir El club vigués da por hecho que el portero turco renovará con el Manchester United antes de sumarse al conjunto celeste en la gira italiana. La noticia, aquí.

Borja Refojos El consejero Antón Álvarez (i.) y Marco Garcés acompañaron a Faye en su primera comparecencia pública. / Marta G. Brea Faye, nuevo fichaje del Celta: «En cuanto colgué la llamada con Claudio, le dije a mi agente que lo cerrase lo antes posible» El senegalés, que no entrenó por motivos burocráticos, se presentó con ambición y ganas de adaptarse lo antes posible: «Cuánto más tiempo entrene, más fácil será». La noticia, aquí.

Borja Refojos El atacante catalán, en un entrenamiento con el Celta de una temporada anterior. / PABLO H. GAMARRA Carles Pérez maneja opciones en Brasil, México y Grecia El atacante catalán dispone de varias propuestas para salir en su último año de contrato y el Celta es optimista con conseguirlo. La noticia, aquí.