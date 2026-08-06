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El Celta y O Marisquiño lanzan una camiseta exclusiva inspirada en la cultura urbana de Vigo

La colaboración une por primera vez las identidades del club y del festival en una edición limitada a 300 unidades, con un precio de 69,95 euros

Radu, elegido como imagen para mostrar la nueva camiseta colaborativa entre el Celta y O Marisquiño-

Radu, elegido como imagen para mostrar la nueva camiseta colaborativa entre el Celta y O Marisquiño- / RC Celta

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Marta Clavero

Marta Clavero

El Celta y O Marisquiño han presentado una camiseta de edición limitada con la que celebran su estrecha vinculación con Vigo y con la cultura urbana de la ciudad. Se trata de la primera colaboración entre ambas entidades, que unen sus imágenes en una prenda diseñada para llevar el celtismo más allá de los terrenos de juego.

La camiseta presenta una silueta oversize de color blanco e incorpora los logotipos del club celeste y del festival, elaborados con un acabado engomado y en relieve. La tirada está restringida a solo 300 unidades, lo que refuerza el carácter exclusivo de la iniciativa.

La colaboración pretende poner en valor dos universos vinculados a la identidad contemporánea de Vigo: el fútbol y los deportes urbanos. El club y el festival reivindican así una forma de entender la ciudad ligada a la creatividad, el deporte y la expresión cultural.

O Marisquiño, considerado uno de los principales referentes europeos de la cultura urbana y uno de los mayores festivales gratuitos de deportes de acción del sur de Europa, vuelve a reunir en Vigo a algunas de las figuras más destacadas de estas disciplinas.

La camiseta tiene un precio de 69,95 euros y estará disponible hasta agotar existencias en la tienda digital del Celta, en los establecimientos oficiales de Abanca Balaídos y A Sede, y en los puntos de venta habilitados por O Marisquiño en Samil durante el festival.

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Con esta propuesta, el Celta y O Marisquiño comparten una misma camiseta para exhibir con orgullo la identidad viguesa «fuera del verde».

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