El Celta cierra la cesión de Unai Núñez al Espanyol

“Ficha liberada” puede convertirse en el grito de guerra de lo que resta del verano en la sede del Celta. Lo gritaron a media tarde cuando se oficializó la cesión por una temporada de Unai Núñez al Espanyol. Consigue el Celta de este modo uno de los objetivos más importantes del verano, la de liberar el dorsal de uno de los jugadores con los que no cuenta Claudio Giráldez y que además tiene una de las fichas más altas de la plantilla.

Unai Núñez jugará una temporada a préstamo en el Espanyol que apareció en la escena justo cuando en el Celta empezaba a cundir el pesimismo ante la posibilidad de verse en la obligación de quedarse con el futbolista durante toda la temporada. Las condiciones no son las ideales, pero al menos cumplen con parte del objetivo del Celta. El Espanyol asume el pago de la mitad de la ficha de Unai Núñez y además paga 250.000 euros por la cesión durante una temporada (una cifra muy similar a lo que el Celta por ejemplo va a pagar al Bayer Leverkusen por el préstamo de Faye). Las cifras no deben considerarse definitivas porque podrían sufrir alguna clase de incremento en caso de que el central cumpliese determinados objetivos de rendimiento. Pero no se queda ahí la cosa porque el acuerdo incluye una opción de compra de 3 millones de euros que solo se transformaría en compra obligatoria en el caso de que el Espanyol lograse la clasificación para disputar competición europea la próxima temporada.

Esta será la tercera temporada en la que Unai sale cedido desde que es jugador del Celta. Se fue al Athletic en la 2024-25, al Hellas Verona y Valencia en la 2025-26 (media temporada en cada club) y ahora es el Espanyol su próximo destino. Su caso no deja de ser llamativo porque jugó casi todo en las dos temporadas que estuvo en el Celta; fue mejor su participación en el Athletic; pero luego tanto en Verona como en Valencia estuvo en casi todos los partidos en los que era elegible. Pero no acaba de asentarse en ninguna plaza. Ahora lo intentará en el Espanyol.

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El Celta mientras, se alegra de librar algo de masa salarial y de abrir un espacio para que pueda entrar algún otro futbolista que complemente la plantilla de Claudio Giráldez o para que ese espacio sea de algún jugador del filial. El siguiente objetivo del club es encontrar destino para Carles Pérez. Los clásicos del verano que se repiten en el tiempo.