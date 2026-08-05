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Unai Núñez, cerca de salir cedido al Espanyol

El club barcelonés asume la mitad de su ficha | Si se clasificasen para Europa tendrían que comprarlo por tres millones de euros

Unai Núñez, durante uno de sus últimos partidos con el Valencia. | EFE

Unai Núñez, durante uno de sus últimos partidos con el Valencia. | EFE

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Juan Carlos Álvarez

Juan Carlos Álvarez

Vigo

El fútbol es un teatrillo que cada día ofrece una variación de la comedia que llevan años interpretando clubes y futbolistas. Un día después de que el Celta, con cierto desencanto, reconociese que la salida de Unai Núñez -uno de sus grandes objetivos de los últimos veranos- estaba muy complicada y que la posibilidad de quedarse con él durante toda la temporada era muy real, resulta que el central vasco está cerca de marcharse en calidad de cedido al Espanyol. El club barcelonés y el Celta negocian en las últimas horas el préstamo del futbolista en unas condiciones que mejoran las propuestas que hasta ahora había recibido el club vigués y que apenas pasaban de ofrecer el pago del 30% de la ficha del futbolista.

El Espanyol, tal y como adelantó el periodista Víctor López, ofrece al Celta asumir el pago de la mitad de la ficha de Unai Núñez y además paga 250.000 euros por la cesión durante una temporada (una cifra muy similar a lo que el Celta por ejemplo va a pagar al Bayer Leverkusen por el préstamo de Faye). Las cifras podrían sufrir alguna clase de incremento en caso de que el central cumpliese determinados objetivos de rendimiento. Pero no se queda ahí la cosa porque el acuerdo incluye una opción de compra de 3 millones de euros que solo sería compra obligatoria en el caso de que el Espanyol lograse la clasificación para disputar competición europea.

Los términos del acuerdo se ven con buenos ojos en Vigo pese a que empeoran lo pactado hace unos meses con el Valencia que sí se hizo cargo en la segunda parte de la temporada de la totalidad de la ficha del central vasco. Ahora la situación no es perfecta, pero al Celta le ayuda con el límite salarial y sobre todo le libera una ficha, algo que ahora mismo es una prioridad para el conjunto vigués que tiene ocupadas todas las plazas y que no tiene espacio para cualquier nueva incorporación y tampoco para abrir sitio a alguno de los chicos del filial en caso de que Claudio quiera quedárselos en el primer equipo.

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En las últimas horas esta operación ha cogido impulso y por eso se espera que no se demore en exceso el acuerdo definitivo para que Unai se aventure en una nueva cesión.

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