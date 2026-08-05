Hugo González ofrece un recital en Italia

En el verano, tiempo de las medias verdades dentro y fuera del campo donde casi nada es lo que parece o lo que se cuenta, el Celta comienza a repartir entre su parroquia esperanzadoras certezas.

Hubo muchas, aunque casi todas quedaron ensombrecidas por la aparición de ese iluminado que es Hugo González que en los últimos diez minutos de partido ofreció un recital para marcar tres goles en un suspiro y zanjar para siempre el debate sobre cuál es su lugar. No puede Claudio desaprovechar ese martillo que tiene el valenciano en su pierna derecha; lo que hay que buscarle es sitio, un dorsal. No hay más debate que ese porque estos seis goles en cuatro amistosos sí que son una verdad irrebatible.

Antes de que una agresión a Yoel Lago y el desparrame goleador de Hugo González agitasen el final del partido el Celta le habló al Sassuolo durante mucho tiempo en un idioma que los italianos no entendían. Trataban de descifrarlo pero no eran capaces.

Solo en el descanso, con el comienzo del rosario de cambios y el lógico cansancio en piernas que aún no están preparadas para sostener esfuerzo durante demasiado tiempo, consiguieron igualar un partido que en el primer tiempo fue un monólogo hiriente del Celta que jugueteó con los italianos y a quienes no hizo más daño por los errores en el remate o porque Hugo González aún no había entrado en escena.

Con un equipo que seguramente se parezca mucho al que Claudio alinee el sábado ante el Nápoles (en el gran ensayo del verano) y frente al Osasuna en el estreno liguero, el Celta jugó con serenidad y gusto, encontrando siempre al hombre libre, haciendo inútil cualquier intento de presión del Sassuolo y generando desajustes gracias a los permanentes cambios de posición de Williot y Jutglá.

Volvió a lucir Miguel Román (más tímido se vio a Febas), apareció Iago Aspas por mil sitios y el Celta tuvo una facilidad pasmosa para llegar a zonas de peligro. Acertó solo una vez con un remate cruzado, un pase a la red marca de la casa, con el que Aspas coronó una gran jugada de todo el ataque vigués.

El Sassuolo consiguió equilibrar algo el partido en el arranque del segundo tiempo con la entrada en escena de un agitador como Bakola. Claudio comenzó el reparto de minutos y el equipo comenzó a dar pequeñas muestras de cansancio. Precisamente un error de Aspas, en un equivocado pase de seguridad, permitió el empate de los italianos que resolvieron la jugada con calidad delante de Radu. Gol de Bakola, que estaba en todas. El empate generó un impulso anímico en el Sassuolo para acercarse al segundo gol aunque no les duró demasiado tiempo. Los cambios fueron restando continuidad al juego. Antañón y Anxo (recién reclutados tras unos días en el Fortuna) saltaron también al campo mientras el partido entraba en un páramo.

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Lo sacó de allí Lauriente que encajó mal una entrada “descuidada” de Yoel Lago. Reaccionó de forma desmedida y se ganó la roja. Faltaba solo por entrar en acción Hugo González que en ese momento zanjó la cuestión como los pistoleros en el Oeste. Cuatro minutos enloquecidos en los que anotó tres goles (el primero en un duro remate desde dentro del área, el segundo en un descomunal disparo desde la frontal y el tercero, empujando a la red a placer). Y se acabó el notable ensayo del Celta con la única verdad indiscutible del día: el sitio de Hugo es con los mayores.