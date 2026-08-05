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Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario
Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta
El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.
A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.
A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.
Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.
Borja Refojos
El Celta tendrá una opción de compra en la cesión de Altay Bayindir
El club vigués da por hecho que el portero turco renovará con el Manchester United antes de sumarse al conjunto celeste en la gira italiana.
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Borja Refojos
Faye, nuevo fichaje del Celta: «En cuanto colgué la llamada con Claudio, le dije a mi agente que lo cerrase lo antes posible»
El senegalés, que no entrenó por motivos burocráticos, se presentó con ambición y ganas de adaptarse lo antes posible: «Cuánto más tiempo entrene, más fácil será».
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Borja Refojos
El Celta asume la posibilidad de que Unai Núñez se quede en la plantilla
Las propuestas recibidas por el defensor vasco no convencieron al club o al jugador y a falta de un mes para que se cierre el mercado hay pesimismo sobre su salida.
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Borja Refojos
Carles Pérez maneja opciones en Brasil, México y Grecia
El atacante catalán dispone de varias propuestas para salir en su último año de contrato y el Celta es optimista con conseguirlo.
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Borja Refojos
Mercado de fichajes
El Celta asume la posibilidad de que Unai Núñez se quede en la plantilla
Tras incorporar tres futbolistas, que serán cuatro con la confirmación oficial de Altay Buyindir entre hoy y mañana, el Celta tiene ya copadas las 25 fichas del primer equipo, además de contar con Yoel Lago y Jones El Abdellaoui como miembros de la plantilla con ficha del filial y a Joel López y, sobre todo, a Hugo González opositando a quedarse. Todo un superávit que el club vigués necesita gestionar con salidas.
Todas las persigue la dirección deportiva que comanda Marco Garcés se ven factibles excepto una. Y es que la posibilidad de que Unai Núñez se quede en la plantilla una vez se cierre el mercado empieza a verse como una opción muy real.
Así es. Que Carlos Domínguez y Manu Fernández salgan se da casi por hecho, toda vez que ambos futbolistas han mostrado su predisposición a ir de la mano del club y no causar problema alguno. Con Carles Pérez también hay cierto optimismo. Incluso no está del todo descartado que Iván Villar abandone el club este verano. El Celta traslada que el portero de Aldán está abierto a escuchar opciones, si bien es consciente de que es muy complicado que ninguna fructifique.
R. V.
El Celta ficha al portugués Vlad Silva para el Fortuna
El futbolista llega en calidad de cedido del Paços de Ferreira y con 17 años ha jugado 26 partidos en la Segunda División de Portugal.
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Borja Refojos
Primer equipo
El superávit que no cesa
Con Faye y Bayindir, el primer equipo completa sus 25 fichas, por lo que Joel, Hugo González y cualquier otro fichaje tendrán que esperar a que haya salidas.
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R. V.
Hugo Cuenca llega cedido al Celta Fortuna con una opción de compra
Poco a poco, el mercado empieza a moverse para el Celta Fortuna. Tras hacerse con el canterano del Barcelona Álex Olmedo, el club celeste ha llegado a un acuerdo con el Génova para la cesión del atacante paraguayo de 21 años Hugo Cuenca. La operación incluye una opción de compra que ronda el millón de euros.
R. V.
Faye aumenta el fondo de armario
El equipo vigués paga unos 300.000 euros por la cesión del futbolista senegalés. Antes de viajar a Vigo amplió por otro año su contrato con el Leverkusen alemán hasta 2031.
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R. V.
Mercado de fichajes
El Celta hace oficial la llegada de Faye
El Celta anunció de forma oficial el fichaje del central senegalés Abdoulaye Faye, quien llega a Balaídos cedido por el Bayer Leverkusen. «Faye destaca por su fortaleza defensiva, su capacidad para imponerse en el juego aéreo y, especialmente, por su buena salida de balón y precisión en el pase. Un perfil con gran proyección que encaja a la perfección en la idea de juego de Claudio Giráldez y que aportará juventud, talento y recursos a la defensa celeste», destacó el club en su comunicado de prensa.
El futbolista zurdo, de 21 años e internacional sub-21 con su país, firmó por el conjunto alemán en el verano de 2025, procedente del BK Häcken sueco, y con un contrato de larga duración, hasta junio de 2030. La pasada temporada, no obstante, jugó cedido en el FC Lorient francés, con el que disputó 17 partidos en la Ligue 1 (1.446 minutos) y 2 en la Copa de Francia.
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