Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Borja Refojos El portero turco en un partido con el Manchester United. / ADAM VAUGHAN El Celta tendrá una opción de compra en la cesión de Altay Bayindir El club vigués da por hecho que el portero turco renovará con el Manchester United antes de sumarse al conjunto celeste en la gira italiana. La noticia, aquí.

Borja Refojos El consejero Antón Álvarez (i.) y Marco Garcés acompañaron a Faye en su primera comparecencia pública. / Marta G. Brea Faye, nuevo fichaje del Celta: «En cuanto colgué la llamada con Claudio, le dije a mi agente que lo cerrase lo antes posible» El senegalés, que no entrenó por motivos burocráticos, se presentó con ambición y ganas de adaptarse lo antes posible: «Cuánto más tiempo entrene, más fácil será». La noticia, aquí.

Borja Refojos Unai y Claudio se saludan en un entrenamiento del tramo final del curso 2023/24, en el que el porriñés relevó a Benítez. / Alba Villar El Celta asume la posibilidad de que Unai Núñez se quede en la plantilla Las propuestas recibidas por el defensor vasco no convencieron al club o al jugador y a falta de un mes para que se cierre el mercado hay pesimismo sobre su salida. La noticia, aquí.

Borja Refojos El atacante catalán, en un entrenamiento con el Celta de una temporada anterior. / PABLO H. GAMARRA Carles Pérez maneja opciones en Brasil, México y Grecia El atacante catalán dispone de varias propuestas para salir en su último año de contrato y el Celta es optimista con conseguirlo. La noticia, aquí.

Borja Refojos Unai y Claudio se saludan en un entrenamiento del tramo final del curso 2023/24, en el que el porriñés relevó a Benítez. / Alba Villar Mercado de fichajes El Celta asume la posibilidad de que Unai Núñez se quede en la plantilla Tras incorporar tres futbolistas, que serán cuatro con la confirmación oficial de Altay Buyindir entre hoy y mañana, el Celta tiene ya copadas las 25 fichas del primer equipo, además de contar con Yoel Lago y Jones El Abdellaoui como miembros de la plantilla con ficha del filial y a Joel López y, sobre todo, a Hugo González opositando a quedarse. Todo un superávit que el club vigués necesita gestionar con salidas. Todas las persigue la dirección deportiva que comanda Marco Garcés se ven factibles excepto una. Y es que la posibilidad de que Unai Núñez se quede en la plantilla una vez se cierre el mercado empieza a verse como una opción muy real. Así es. Que Carlos Domínguez y Manu Fernández salgan se da casi por hecho, toda vez que ambos futbolistas han mostrado su predisposición a ir de la mano del club y no causar problema alguno. Con Carles Pérez también hay cierto optimismo. Incluso no está del todo descartado que Iván Villar abandone el club este verano. El Celta traslada que el portero de Aldán está abierto a escuchar opciones, si bien es consciente de que es muy complicado que ninguna fructifique. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. Vlad Silva, con la presidenta del Celta tras firmar el contrato. / RCCelta El Celta ficha al portugués Vlad Silva para el Fortuna El futbolista llega en calidad de cedido del Paços de Ferreira y con 17 años ha jugado 26 partidos en la Segunda División de Portugal. La noticia, aquí.

Borja Refojos Los 25 dorsales están asignados y los dos que quedan (16 y 22) corresponderían a Carles Pérez y Unai Núñez. / Pablo Hernández Gamarra Primer equipo El superávit que no cesa Con Faye y Bayindir, el primer equipo completa sus 25 fichas, por lo que Joel, Hugo González y cualquier otro fichaje tendrán que esperar a que haya salidas. La noticia, aquí.

R. V. La nueva adquisición del Fortuna jugó y marcó contra el Coruxo hace unos meses. / FdV Hugo Cuenca llega cedido al Celta Fortuna con una opción de compra Poco a poco, el mercado empieza a moverse para el Celta Fortuna. Tras hacerse con el canterano del Barcelona Álex Olmedo, el club celeste ha llegado a un acuerdo con el Génova para la cesión del atacante paraguayo de 21 años Hugo Cuenca. La operación incluye una opción de compra que ronda el millón de euros. Más información.

R. V. Faye y Marián Mouriño, durante la firma del acuerdo. / RC Celta Faye aumenta el fondo de armario El equipo vigués paga unos 300.000 euros por la cesión del futbolista senegalés. Antes de viajar a Vigo amplió por otro año su contrato con el Leverkusen alemán hasta 2031. La noticia, aquí.