El mercado
El Celta tendrá una opción de compra en la cesión de Altay Bayindir
El club vigués da por hecho que el portero turco renovará con el Manchester United antes de sumarse al conjunto celeste en la gira italiana
Presentada la tercera incorporación del Celta en este mercado de verano, la cuarta ya está en capilla. La entidad celeste confiaba en cerrar entre ayer y hoy los últimos flecos de la cesión de Altay Bayindir, que va a incluir una opción de compra.
Aunque no ha trascendido la cantidad, el club celeste pelea para que no sea excesivamente alta y poder así ejecutarla en caso de que su nuevo arquero dé un buen rendimiento en la temporada que, en principio, le une al cuadro olívico.
Teniendo en cuenta que el otomano entra en el último año de contrato con el Manchester United, todo hace indicar que renovará con la institución mancuniana antes de sumarse al Celta.
Estas dos formalidades son las que han retrasado levemente la llegada del guardameta reclamado por Claudio Giráldez para competir con Radu. En cualquier caso, está prevista la incorporación inmediata de Bayindir, que con una alta probabilidad se unirá a la gira italiana que hoy inicia el Celta ya en tierras transalpinas.
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