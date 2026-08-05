Fútbol
Moriba y Vecino se quedan en Vigo y no viajan con el Celta a Italia: «Van los que están preparados para el primer partido de liga»
El último fichaje en incorporarse al primer equipo, Abdoulaye Faye, sí que ha entrado en la convocatoria y el club espera que el portero Altay Bayindir pueda sumarse a la gira
El Celta ha puesto rumbo este miércoles a su gira de pretemporada por Italia con dos ausencias inesperadas en la expedición: Ilaix Moriba y Matías Vecino. Ambos centrocampistas permanecerán trabajando en Vigo junto a otros futbolistas que, en estos momentos, no entran en los planes de Claudio Giráldez, como Carles Pérez, Manu Fernández y Carlos Domínguez.
El equipo celeste partió desde el aeropuerto de Peinador a las 10.30 horas. Antes de tomar el vuelo, el director de fútbol del club, Marco Garcés, explicó el motivo por el que Moriba y Vecino no forman parte de la convocatoria. «Claudio Giráldez me ha transmitido que viajan los que están preparados para el primer partido de LaLiga», señaló en referencia al duelo que medirá en Balaídos al Celta y a Osasuna el domingo 16 de agosto.
De esta forma, los dos centrocampistas se perderán los últimos amistosos de la pretemporada. El primero se disputa este miércoles frente al Sassuolo, a partir de las 20.00 horas y con retransmisión en TVG2, mientras que el sábado el conjunto vigués se enfrentará al Nápoles. Ambos habían participado anteriormente ante el Sporting de Gijón y el Académico de Viseu.
Entre los citados sí está Abdoulaye Faye, último fichaje en incorporarse al primer equipo. El senegalés fue presentado este martes tras oficializarse su cesión desde el Bayer Leverkusen. Queda por confirmar si el portero Altay Bayindir se unirá directamente al grupo en Italia.
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