El Celta negocia por el argentino Zeballos

Exequiel Zeballos promete convertirse en la siguiente serpiente del verano en la vida del Celta. El club vigués negocia con Boca Juniors y con el agente del futbolista para que el hábil extremo argentino se convierta en el atacante que le falta a Claudio para completar la plantilla. El club reconoce la dificultad de la operación, aunque se muestra esperanzado de llegar a un acuerdo en las próximas semanas.

La situación de Zeballos resulta peculiar porque el futbolista tomó la decisión hace meses de salir de Boca Juniors para dar el salto a Europa y se negó a firmar la renovación de su contrato que finaliza en diciembre de 2026. A solo unos meses de que concluya la relación con el club y el futbolista pueda salir libre, la entidad que preside Juan Román Riquelme lo apartó y se centró en encontrar un comprador para el atacante. Por este motivo Zeballos trabaja en solitario desde hace semanas y no ha jugado desde que la competición se reactivó después del Mundial.

El Nápoles fue el equipo que mostró mayor determinación e interés en el argentino y parecía tener serias opciones de hacerse con sus servicios, pero en los últimos días su negociación se fue complicando. Fue entonces cuando el Celta, que ya tenía al futbolista en su lista de candidatos, ganó posiciones en la pelea por hacerse con él. Tiene el acuerdo con el jugador muy cerca y negocia con Boca Juniors las condiciones de su salida. El club xeneize, que destaca por ser un duro negociador, no lo pone sencillo y en Vigo asumen la dificultad de llegar a un acuerdo que nunca sería inferior a los seis millones de euros. Teniendo en cuenta que en unos meses queda en libertad parece un precio demasiado alto, pero el Celta entiende que puede hacer un esfuerzo y compensarlo con un acuerdo (cinco temporadas al menos) que permita relajar su amortización.

Zeballos es un futbolista que se adapta muy bien a las necesidades actuales del Celta porque podría ocupar las dos bandas de ataque que es algo que buscaba el equipo vigués en este mercado para completar la plantilla y reforzar su línea ofensiva teniendo en cuenta que las opciones de “repatriar” otra vez a Fer López son ahora mismo casi nulas. El atacante argentino, de 24 años, destaca por su velocidad, regate y disparo. Ha jugado ya ciento cuarenta partidos con la camiseta de Boca en los que ha marcado dieciséis goles y dado otras tantas asistencias. El Celta cree ahora mismo que es el futbolista ideal para completar su plantilla, otra cosa es que llegue a un punto de encuentro con Boca Juniors.

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Ounahi

De quien el Celta se ha olvidado definitivamente es del marroquí Ounahi, con quien estuvo en conversaciones hace semanas e incluso encontró buena disposición en el futbolista para llegar a Vigo. Pero el problema llegó cuando el Girona emplazó al Celta a retomar las conversaciones a la vuelta del Mundial con la esperanza de que su precio aumentase. Para alegría del club catalán (aunque siguen sin colocarlo) y desgracia de las aspiraciones del Celta, el futbolista fue una de las piezas más destacadas de la selección de Marruecos y eso disparó las pretensiones del Girona hasta colocarlo fuera del alcance de la economía viguesa.