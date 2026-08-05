Carles Pérez maneja opciones en Brasil, México y Grecia

La posibilidad de que Carles Pérez termine su relación contractual con el Celta jugando en otro club empieza a tomar forma. La entidad viguesa es optimista con la salida del atacante catalán, que cuenta con unas cuantas opciones para competir en el extranjero, tal como hizo el año pasado en el Aris de Salónica.

En principio, todas ellas serían en forma de cesión. Un préstamo distinto a cualquier otro ya que, de facto, no sería más que una rescisión pagando la parte de la ficha que se acuerde con el club destinatario. Al acabar el curso, el barcelonés sería libre para negociar el siguiente paso de su carrera deportiva.

Distintas propuestas se están modelando en las últimas horas para presentarle al extremo de Granollers varias posibilidades para jugar en la temporada 2026/27. Las más interesantes a nivel futbolístico están en el continente americano. Se ha mostrado interés desde el campeonato brasileño en incorporar a Carles, aunque la cuestión está en un estado poco más que embrionario. Desde luego, para cualquiera que ame este deporte, jugar en Brasil tiene un enorme atractivo por la cultura que existe alrededor del fútbol. Una pasión desmedida.

Además, el canterano del Barça tiene alguna que otra opción en Norteamérica. Tanto en México como en Estados Unidos hay posibilidades para Carles.

Por otra parte, el jugador catalán también podría elegir un destino en el viejo continente. Seguir en la liga griega es una alternativa para él después de los 27 partidos que disputó el pasado curso en el Aris de Salónica. Es una competición con cierto nivel y que ya conoce después de su experiencia de la temporada anterior.

En todo caso, la salida de Carles Pérez, sea donde sea, pondrá fin a una etapa en el Celta que comenzó en 2022, cuando llegó cedido desde la Roma. Esa temporada disputó 38 partidos y aunque su rendimiento no fue especialmente espectacular, la dirección deportiva que entonces dirigía el portugués Luís Campos como externo al club lo fichó en propiedad a cambio de algo más de cinco millones de euros que, sumados al montante abonado por la cesión, elevaron la operación a seis millones. Firmó un contrato de cuatro años.

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El primer curso del catalán como futbolista en propiedad del conjunto celeste fue el del centenario a las órdenes de Rafa Benítez. Cuando el madrileño fue despedido, Claudio Giráldez lo empleó en el tramo final de una campaña en la que disputó 19 encuentros. Al año siguiente, el técnico louriñés dejó de contar con él y salió cedido al Getafe -30 encuentros- y después, ya la campaña pasada, militó en el Aris de Salónica. El ejercicio entrante será el último.