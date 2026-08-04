El superávit que no cesa

Abdoulaye Faye llega al Celta para solventar distintas necesidades futbolísticas. Su perfil es diferente al de los defensores con los que cuenta Claudio Giráldez, por lo que se presenta como un útil complemento para la temporada. Por su parte, Altay Bayindir cumple la reclamación del técnico porriñés de tener otro portero que compita con Andrei Radu.

Sin embargo, en lo que respecta a la planificación de plantilla, el joven central senegalés y el guardameta turco acentúan, al menos de momento, el sempiterno problema de superávit de futbolistas que el club celeste mantiene desde hace varias temporadas. Con ambas llegadas, el club completa las 25 fichas del primer equipo.

Es decir, que mientras no se produzcan las buscadas salidas, no se podrá sumar al plantel ni Joel López, ni Hugo González -que por superar los 23 años no pueden alternar con el filial-, ni ningún otro fichaje, como el perseguido atacante que falta por incorporar.

Iván Villar Carl Starfelt Marcos Alonso Abdoulaye Faye Sergio Carreira Ilaix Moriba Borja Iglesias Miguel Román Ferran Jutglà Iago Aspas Pablo Durán Manu Fernández Ionut Radu Aleix Febas Álvaro Núñez Carles Pérez* Javi Rueda Javi Galán Williot Swedberg Javi Rodríguez Matías Vecino Unai Núñez* Hugo Alvarez Carlos Domínguez Altay Bayindir* *Carles y Unai no tienen dorsal asignado, pero el 16 y el 22 están libres** Bayindir llevará el 25 porque es obligatorio para los porteros*** Yoel (29) y Jones (38) son del primer equipo, pero aún tienen dorsal del filial****Hugo y Joel no pueden alternar: o se quedan o bajan al filial

Lógicamente, esta situación es provisional. El Celta tiene en cartera las salidas de Unai Núñez, Carles Pérez, Manu Fernández y Carlos Domínguez, que habilitarían hasta cuatro fichas extra. Por ese motivo, Yoel Lago y Jones El Abdellaoui continuarán con sus respectivos dorsales 29 y 38. Es decir, con licencia del Fortuna. Situación que recientemente abandonó Javi Rodríguez, que este año portará la camiseta número 20, por fin como jugador del primer equipo a todos los efectos.

La realidad es que, ahora mismo, Claudio tiene una plantilla de 27 futbolistas -las 25 fichas y los mentados Yoel y Jones-. Con el regreso de Óscar Marcos, Ángel Arcos y ahora de Coke Carrillo al Fortuna, quedan en la pretemporada céltica Hugo González, Joel López y Hugo Burcio.

La gira italiana clarificará mucho las cosas con respecto a su futuro, si bien el del centrocampista madrileño está más claro al poder alternar los dos equipos. Con la llegada de Faye, todo apunta a que Joel jugará en el filial. Y falta ver qué ocurre con el valenciano, protagonista con tres goles en otros tantos encuentros. Lo único cierto ahora mismo es que, para que se quede él o cualquiera, hay que aligerar el superávit que no cesa.

Las plantillas del Celta y el Fortuna suman siete porteros

El mejor ejemplo de la superpoblación que tiene el Celta se ve en la portería. Con la llegada de Bayindir, el primer equipo pasa a tener tres guardametas con Andrei Radu e Iván Villar, además del mentado arquero turco. Y, salvo cambio drástico en el panorama, así será durante toda la temporada.

Aun sabiendo que no entra en los planes de Claudio, Iván Villar no tiene pensado salir y cumplirá el año que le queda de contrato con un riesgo claro y evidente de que se lo pase en blanco, sin jugar un solo partido, a la sombra de Radu y de Bayindir.

Este escenario privará al Celta de tener una ficha extra para algún futbolista de campo y jugar así con la posibilidad de que Coke Carrillo o cualquier otro guardameta del filial ejerciera de tercer portero a lo largo de la temporada. Salvo enorme sorpresa, no será así.

De este modo, el portero pontevedrés regresa ya a la disciplina del Fortuna para encarar los últimos quince días de la pretemporada y perfilarse como meta titular en esta histórica campaña del filial celeste en la Segunda División.

Pero el Celta B no es ajeno a este superávit en la portería. Además de Coke, Fredi Álvarez cuenta con tres guardametas más. El brasileño Caio Barone, que se incorporó el año pasado y tiene contrato hasta 2028; el canterano Marcos González ‘Peixe’, que cuenta con vinculación contractual hasta 2030; e Izan Server, portero titular del Juvenil A el año pasado, actualmente en la Copa de la Concacaf sub-20 con Canadá, que en febrero extendió la relación con el club con un contrato sénior de 3+2. Como mínimo, hasta 2029. Con este escenario, el club debe dar salida a uno o incluso a dos de estos tres porteros -Coke es indiscutible-. Izan y Marcos son candidatos a irse cedidos. En las próximas semanas se gestionará esta superpoblación.