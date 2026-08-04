Faye, nuevo fichaje del Celta: «En cuanto colgué la llamada con Claudio, le dije a mi agente que lo cerrase lo antes posible»

Todavía no ha podido entrenar, pero ya ejerce como jugador del Celta. Abdoulaye Faye protagonizó este martes su presentación oficial en la ciudad deportiva de Mos, apenas un día después de llegar a Vigo, pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato. Un leve atranco burocrático le impidió vestirse de corto, por lo que su estreno en una sesión será en Italia.

Pero será. Y en ello tiene mucha culpa Claudio Giráldez, que convenció al chico con una llamada junto a su cuerpo técnico. «Fue una conversación muy amena», desvela el joven central zurdo de 21 años, que llega cedido sin opción de compra tras renovar con el Leverkusen. El prometedor zaguero reconoció que «tenía otras opciones», pero que eligió al equipo celeste por la propuesta de su entrenador y también porque «es un gran club que conozco desde pequeño».

Es un honor compartir vestuario con Marcos Alonso; sé que es una leyenda y seguro aprenderé mucho de él

«En cuanto colgué la llamada con Claudio, le dije a mi agente que cerrase la operación lo antes posible. Estoy muy contento de estar aquí», incidió Faye, que reveló también que fue él mismo el que pidió hablar con el técnico porriñés una vez que supo que el Celta estaba interesado en incorporarlo.

«Me dijo muchas cosas que me convencieron», destacó en inglés, antes de Khadim Touré, la persona que ayuda y asesora a los futbolistas africanos que llegan al equipo vigués, traducía. «Claudio me dijo que fuera paciente y que estuviera tranquilo, que iba a estar preparado. Así que estoy seguro de que voy a estar listo para saltar al campo y dar lo mejor de mí», agregó Faye sobre esa charla.

El defensor senegalés reconoció sin tapujos que donde más cómodo se siente es «en el lado izquierdo de la línea de tres», sin dejar de aclarar que está «listo para ayudar» donde el equipo lo necesite. En ese sentido, es muy consciente de que le va a tocar competir por el puesto con Marcos Alonso, pero también aprender de una institución en el mundo del fútbol como es el madrileño. «Es un honor compartir vestuario con él. Sé bien que es una leyenda y estoy seguro de que podré aprender muchas cosas de él», enfatizó.

El joven zaguero senegalés se mostró muy reflexivo en su primera comparecencia como céltico. / Marta G. Brea

Ahondando en el aspecto táctico, el senegalés no negó la dificultad que tiene adaptarse al particular modelo de Claudio Giráldez, que suele tener su miga para los futbolistas que vienen de fuera. «No voy a decir que sea fácil adaptarse a ningún sistema, ni que es un proceso de uno o dos días. Pero cuanto más tiempo eche entrenando con el equipo, más fácil será hacerlo», analizó.

Faye se mantuvo en su optimista mensaje de llegada de optar a la Liga de Campeones y remarcó lo atractivo que es para él debutar en una competición europea. «Con mi equipo, en Suecia, fui convocado para la Europa League, pero no tuve la oportunidad de jugar», recuerda sobre su paso por el Hacken.

Aunque a tenor del formato de la operación parece imposible, no faltó el cuestionamiento sobre la posibilidad de extender su estancia en Vigo a más de un año. Faye, prudente, respondió con elegancia y dejando todas las puertas abiertas. «Estoy feliz de estar aquí. El recibimiento del cuerpo técnico y los compañeros ha sido increíble. A partir de ahí, no sé qué puede pasar. Me encanta la Liga, me encanta el club, pero ese tipo de cuestiones se las dejo a la dirección deportiva», apuntó con una sonrisa, que fue correspondida con la de Marco Garcés, sentado a su izquierda en la sala de prensa.

«Si yo he podido venir a vivir una vida mejor, cualquier chico africano puede hacerlo»

Es una reflexión más allá del fútbol, Faye mostró su orgullo como senegalés y como africano. Y aunque en su caso haya venido a Europa como deportista de élite, no cambia la realidad de que es uno más de los miles de personas que salen de sus hogares en busca de una vida mejor. «No es fácil marcharse. Llegar aquí y adaptarte es muy difícil cojas el camino que cojas», inició.

Mientras respondía, el joven defensor pensaba y asentía. No es ajeno a lo que pasa fuera de la burbuja futbolística y que él tuvo la suerte de hacer en avión un camino que miles de seres humanos hacen atravesando desiertos y cruzando mares. Con todo, lanzó un mensaje de optimismo para los compatriotas que lo quieran intentar. Para los africanos que busquen esperanza en Europa. «Si yo he podido hacerlo, cualquier chico puede hacerlo. Puede ser jugando al fútbol o de cualquier otra manera. Cada uno a su manera, pero se puede hacer. Y animo a todos a intentarlo», cerró el nuevo fichaje del Celta.