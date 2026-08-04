Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Borja Refojos Los 25 dorsales están asignados y los dos que quedan (16 y 22) corresponderían a Carles Pérez y Unai Núñez. / Pablo Hernández Gamarra El superávit que no cesa Con Faye y Bayindir, el primer equipo completa sus 25 fichas, por lo que Joel, Hugo González y cualquier otro fichaje tendrán que esperar a que haya salidas. La noticia, aquí.

R. V. La nueva adquisición del Fortuna jugó y marcó contra el Coruxo hace unos meses. / FdV Hugo Cuenca llega cedido al Celta Fortuna con una opción de compra Poco a poco, el mercado empieza a moverse para el Celta Fortuna. Tras hacerse con el canterano del Barcelona Álex Olmedo, el club celeste ha llegado a un acuerdo con el Génova para la cesión del atacante paraguayo de 21 años Hugo Cuenca. La operación incluye una opción de compra que ronda el millón de euros. Más información.

R. V. Faye y Marián Mouriño, durante la firma del acuerdo. / RC Celta Faye aumenta el fondo de armario El equipo vigués paga unos 300.000 euros por la cesión del futbolista senegalés. Antes de viajar a Vigo amplió por otro año su contrato con el Leverkusen alemán hasta 2031. La noticia, aquí.

Marta Clavero Supuesto anuncio de Wallapop. / X Curiosidades El billete de 20 euros «tocado por Iago Aspas» que se vende por cinco La devoción por Iago Aspas alcanza incluso al mercado de los objetos más insospechados. Una publicación de Wallapop compartida en redes sociales ofrece un billete de 20 euros supuestamente «tocado» por el futbolista de Moaña y capitán del Celta por un precio de apenas cinco euros. El anuncio, titulado «Billete 20€ tocado por Iago Aspas», incluye además una condición que incrementa el tono humorístico de la oferta: el billete se encuentra «sin abrir», como si se tratase de un producto todavía precintado. La plataforma también señala que el envío está disponible. Además, casi cinco mil supuestos usuarios de este portal de segunda mano habrían agregado a favoritos el artículo. Puedes leer el artículo completo en este enlace.

R. V. Faye y Marián Mouriño, durante la firma del acuerdo. / RC Celta Mercado de fichajes El Celta hace oficial la llegada de Faye El Celta anunció de forma oficial el fichaje del central senegalés Abdoulaye Faye, quien llega a Balaídos cedido por el Bayer Leverkusen. «Faye destaca por su fortaleza defensiva, su capacidad para imponerse en el juego aéreo y, especialmente, por su buena salida de balón y precisión en el pase. Un perfil con gran proyección que encaja a la perfección en la idea de juego de Claudio Giráldez y que aportará juventud, talento y recursos a la defensa celeste», destacó el club en su comunicado de prensa. El futbolista zurdo, de 21 años e internacional sub-21 con su país, firmó por el conjunto alemán en el verano de 2025, procedente del BK Häcken sueco, y con un contrato de larga duración, hasta junio de 2030. La pasada temporada, no obstante, jugó cedido en el FC Lorient francés, con el que disputó 17 partidos en la Ligue 1 (1.446 minutos) y 2 en la Copa de Francia. Puedes leer la información completa en este enlace.

Borja Refojos Los seis futbolistas y su entrenador recordaron viejos tiempos en la cima de O Castro. | PEDRO MINA Cantera La primera piedra de la escalera de plata Amanece con niebla en Vigo. Hasta se agradece. La mañana está fresca y los protagonistas de aquel pequeño hito, que allá por 2013 ignoraban que estaban construyendo los cimientos del reciente éxito del Fortuna, empiezan a aparecer por la cima de O Castro. Como en una etapa pirenaica del Tour. Pasaron 13 años. Para ellos, fue un suspiro. Se abrazan, sonríen, se ponen al día. Juntos lograron el último ascenso de un filial céltico antes de la histórica presencia en Segunda División que Fredi Álvarez y sus pupilos se ganaron hace mes y medio. Aquel Celta B subió a Segunda B desde una Tercera muy distinta a la actual y al año después de bajar. Un pequeño paso para ellos, antes del gran salto que la entidad celeste ha dado con toda su cantera en la última década. Borja Domínguez, Kevin Vázquez, Benja Gómez, Marcos Torres, Pichi Lucas, Félix Rial y Antón de Vicente formaron parte del Celta B que logró en 2013 el último ascenso de un filial céltico antes de la histórica subida a Segunda del Fortuna Puedes leer la información completa en este enlace.

German Bona Alexis Olmedo es un defensa polivalente / FCB Mercado de fichajes Alexis Olmedo, rumbo al Celta El FC Barcelona traspasará en las próximas horas a uno de sus canteranos más polivalentes. Alexis Olmedo jugará en el Celta y viajará a Vigo la próxima semana para enrolarse, en principio, en las filas del filial olívico, el Celta Fortuna, que ha ascendido a LaLiga Hypermotion, pero seguido muy de cerca por Claudio Giráldez y el resto del staff técnico del primer equipo, que le podrían dar oportunidades. Es la segunda baja del Barça Atlètic esta semana tras la marcha de Joan Anaya a la UE Sant Andreu, a falta de confirmación oficial de la venta de Olmedo al Celta. La noticia fue desvelada por el podcast que sigue la actualidad del Celta 'TQHT' ('Tenías que haber tirado') y pudo ser confirmada por SPORT, rotativo del mismo grupo editorial que FARO. De hecho, Alexis Olmedo es una 'antigua' pretensión del Celta, que lleva mucho tiempo siguiendo muy de cerca al canterano azulgrana. Aunque su ubicación natural es la de central diestro, también puede ocupar el perfil zurdo del eje de la zaga y jugar en el lateral diestro. Una polivalencia que le va como anillo al dedo a Giráldez y que 'casa' muy bien con su idea de juego, así como la del técnico del Fortuna, Fredi Álvarez. Puedes leer la información completa en este enlace.

Borja Refojos Carlos Domínguez sonríe para un selfie junto a una joven aficionada del Celta, con Claudio tras ellos. | ALBA VILLAR Mercado de fichajes Dos salidas desde la concordia La llegada al Celta de Abdoulaye Faye, únicamente pendiente de la oficialidad, suma un efectivo más a las posibilidades de Claudio Giráldez para confeccionar su clásica línea de tres centrales. Podría parecer que el zaguero senegalés minimiza aún más las opciones de Carlos Domínguez y de Manu Fernández de hacerse un hueco en el equipo. Y, de hecho, es así. Pero la realidad es que no cambia nada el planteamiento de ambos defensores canteranos, que no solo aceptan la posibilidad de salir cedidos, sino que la desean. El caso del zurdo de As Travesas se mantiene inalterable. Carlos es consciente de que su minutaje bajó notablemente el año pasado en comparación con temporadas anteriores. Y aunque está participando en los encuentros preparatorios y, además, con buen rendimiento -incluso marcó un gol ante el Braga-, sabe que la realidad que tendría por delante en Vigo no es la que pretende como deportista. Independientemente de Faye. Por eso, quiere salir a préstamo. Eso sí, no a cualquier sitio. El objetivo del vigués es arribar a un equipo que le garantice minutos y que tenga un nivel homologable al del Celta, ya sea Primera División española o en el extranjero. En pocas palabras, una cesión que le permita crecer, mejorar y regresar el próximo verano siendo mejor futbolista que cuando se fue y en disposición de pelear por quedarse en la plantilla. Más información.

Marta Clavero Rueda de prensa de la renovación de Iago Aspas en el Salón Regio de A Sede del Real Club Celta de Vigo. FUTBOL. PRIMERA DIVISION / Pablo Hernández Gamarra / FDV Primer equipo Iago Aspas sopla 39 velas aún con las botas puestas: una última temporada para agrandar su eterna leyenda Iago Aspas cumple hoy 39 años. No es un aniversario cualquiera. Es el último que celebrará como futbolista profesional y el primero desde que puso una fecha definitiva al desenlace de una carrera inseparable de la historia reciente del Celta. Al término de esta temporada colgará las botas. No habrá otra renovación ni una última prórroga movida por la emoción del momento. «Ni yendo a la Champions», advirtió el propio delantero cuando confirmó que el curso 2026/27 sería el último. Comienza así la cuenta atrás más dolorosa para el celtismo, aunque Aspas todavía dispone de una temporada completa para seguir haciendo aquello que durante casi dos décadas convirtió en costumbre: jugar, marcar, asistir, decidir partidos y agrandar unos registros que ya parecían inalcanzables mucho antes de que él terminase de batirlos. Puedes leer la información completa en este enlace.