El Celta ficha al portugués Vlad Silva para el Fortuna

El Celta y el Paços de Ferreira han cerrado un acuerdo para la cesión con opción de compra de Vladimir Silva que reforzará la plantilla del Celta Fortuna de cara al arranque de una temporada histórica en la que hará su estreno en la Segunda División.

Vlad Silva es natural de Bissau y con solo 17 años disputó un total de 26 encuentros en la Segunda División portuguesa con el Paços de Ferreira, firmando un gol y una asistencia. Además, el atacante sumó dos participaciones en la Taça de Portugal. A nivel internacional, el nuevo jugador celeste debutó con la selección lusa sub-17, con la que ha disputado 12 encuentros y ha anotado dos goles.

Se trata de un extremo izquierdo que puede jugar en diferentes posiciones. El Celta asegura en su comunicado que destaca por su velocidad y capacidad para generar ventajas en el uno contra uno. "Su perfil ofensivo, unido a una buena interpretación de los espacios, lo convierten en un jugador con una gran proyección y plenamente identificado con la apuesta del club por el talento joven" asegura el club vigués.

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Vlad es el primer fichaje oficial que el Celta hace para el Fortuna. Hugo Cuenca, paraguayo, será el siguiente y también se espera que se haga oficial en las próximas horas. También pronto se incorporará desde el Barcelona el central Alexis Olmedo. Con sus llegadas Fredi empieza a respirar porque iba muy justo de efectivos aunque el perfil de los futbolistas deja claro que el club vigués no busca gente con experiencia sino que va a tirar de talento joven en esta temporada de estreno en la categoría de plata del fútbol español.