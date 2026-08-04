El Celta asume la posibilidad de que Unai Núñez se quede en la plantilla

Tras incorporar tres futbolistas, que serán cuatro con la confirmación oficial de Altay Buyindir entre hoy y mañana, el Celta tiene ya copadas las 25 fichas del primer equipo, además de contar con Yoel Lago y Jones El Abdellaoui como miembros de la plantilla con ficha del filial y a Joel López y, sobre todo, a Hugo González opositando a quedarse. Todo un superávit que el club vigués necesita gestionar con salidas.

Todas las persigue la dirección deportiva que comanda Marco Garcés se ven factibles excepto una. Y es que la posibilidad de que Unai Núñez se quede en la plantilla una vez se cierre el mercado empieza a verse como una opción muy real.

Así es. Que Carlos Domínguez y Manu Fernández salgan se da casi por hecho, toda vez que ambos futbolistas han mostrado su predisposición a ir de la mano del club y no causar problema alguno. Con Carles Pérez también hay cierto optimismo. Incluso no está del todo descartado que Iván Villar abandone el club este verano. El Celta traslada que el portero de Aldán está abierto a escuchar opciones, si bien es consciente de que es muy complicado que ninguna fructifique.

La operación salida, pues, marcha dentro de unos cauces razonablemente normales salvo por el mentado caso de Unai Núñez. Las propuestas que hasta el momento han llegado a Príncipe para poder incorporar a préstamo al defensor vizcaíno no han convencido a una de las partes. Algunas al club, otras al jugador. Así las cosas, se sigue esperando por una oferta que resulte satisfactoria para todos.

No será sencillo. Unai tiene una ficha alta. Eso dificulta que cualquier club interesado pueda, ya no hacerse cargo del salario íntegro del futbolista, sino simplemente afrontar una parte importante del mismo. Las consultas recibidas por el club vigués proponen asumir un porcentaje pequeño del sueldo, algo que no convence al Celta.

De esta forma, aumentan las posibilidades de que Unai Núñez se quede y forme parte de la plantilla definitiva cuando cierre el mercado. No es la opción favorita para ninguna de las partes porque la realidad es que Claudio no cuenta con el futbolista. Es decir, que si este desenlace fructifica, el jugador tendría muy complicado jugar y el club perdería la opción de liberar una ficha y algo de masa salarial. Queda algo menos de un mes para que termine la ventana estival. Es mucho tiempo para que llegue una oferta satisfactoria, sobre todo teniendo en cuenta que todo se acelera en la última quincena. Pero la opción, como mínimo, se contempla.

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En todo caso, esta problemática está lejos de acabar. El contrato del defensor de Portugalete concluye en 2029. Le quedan tres de los cinco años que firmó cuando se incorporó en propiedad al Celta después de dos temporadas de cesión desde el Athletic Club en los que acumuló 76 partidos. Curiosamente, una vez pasó a pertenecer al club vigués, salió a préstamo a su club de origen en el curso 2024/25. El año pasado estuvo en el Hellas Verona la primera mitad de la temporada. La segunda la disputó en el Valencia, uno de los equipos que mostró interés estas semanas, igual que Rayo Vallecano y Osasuna. Sus propuestas no resultaron satisfactorias, por lo que Unai y el Celta vislumbran un posible futuro juntos en septiembre.