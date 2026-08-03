Hugo Cuenca llega cedido al Celta Fortuna con una opción de compra

Poco a poco, el mercado empieza a moverse para el Celta Fortuna. Tras hacerse con el canterano del Barcelona Álex Olmedo, el club celeste ha llegado a un acuerdo con el Génova para la cesión del atacante paraguayo de 21 años Hugo Cuenca. La operación incluye una opción de compra que ronda el millón de euros.

Los derechos del futbolista guaraní pertenecen al club italiano, país responsable de buena parte de su formación futbolística ya que la nueva adquisición celeste estuvo en la cantera del Milan. Sin embargo, ya conoce el fútbol español, aunque sea el de dos categorías más abajo que la Segunda División en la que se fajará esta campaña con el Fortuna.

Cuenca salió a préstamo en el pasado mercado invernal rumbo a Burgos. No tuvo protagonismo en el primer equipo de la categoría de plata, por lo que desarrolló su actividad en el filial de Segunda Federación. Aunque descendió, disputó nueve partidos, incluido el que ganó al Coruxo, resuelto con un gol suyo (1-0).