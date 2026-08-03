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Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario
Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta
El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.
A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.
A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.
Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.
Borja Refojos
Dos salidas desde la concordia
Carlos Domínguez y Manu Fernández aceptan y desean salir cedidos, pero buscan destinos beneficiosos, que les permitan crecer y mejorar para volver al Celta a pelear por un puesto.
Borja Refojos
Abdoulaye Faye, un ganador de duelos nato para la defensa del Celta
El joven senegalés, que en las próximas horas se convertirá en la tercera incorporación del Celta, se impuso en el 83% de los enfrentamientos directos que tuvo contra futbolistas de la Liga francesa el curso pasado en el Lorient.
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German Bona
Alexis Olmedo, rumbo al Celta
El canterano azulgrana Alexis Olmedo será traspasado al Celta en las próximas horas tras haberse llegado a un acuerdo entre clubes.
Borja Refojos
El Celta ultima la cesión del portero turco del Manchester United Altay Bayindir
La operación que traerá a préstamo al guardameta internacional a Vigo está a punto de cerrarse y la idea del club es que se incorpore en las próximas horas y viaje a Italia con el equipo.
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R. V.
Damián jugará cedido en el Cádiz
Entre las opciones que manejaba el futbolista se ha decantado por la propuesta andaluza.
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Juan Carlos Álvarez
El senegalés Faye completa la defensa del Celta
El joven central de 21 años se incorporará al equipo vigués hasta final de temporada cedido por el Bayer Leverkusen y sin opción de compra. La pasada campaña jugó a préstamo en el Lorient.
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Juan Carlos Álvarez
Marián Mouriño: «Hay dinero para fichar»
La presidenta del Celta hace balance de la situación del club, se felicita por la marcha deportiva, pero advierte que no deben mantener el actual escenario de pérdidas. El último ejercicio se cerró con un saldo negativo de diez millones de euros. Eso repercutirá en el límite salarial.
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Juan Carlos Álvarez
Claudio Giráldez: «El mercado va lento y es importante no tener prisa»
El técnico del Celta se muestra tranquilo por la falta de movimientos y confiado en potenciar el equipo. Elogia el comportamiento del equipo ante el Académico de Viseu.
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Juan Carlos Álvarez
Los Wolves no ceden por Fer López
El conjunto inglés, que acaba de colocar en el Ajax a Arokodare, el futbolista por el que más dinero pagaron el pasado verano, insiste en quedarse al futbolista vigués en su intento por regresar a la Premier League. El Celta ha hecho diferentes planteamientos pero siempre se ha encontrado el no por respuesta.
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R. V.
El Celta ficha al joven Harafat, que llegará al club en enero de 2028
La promesa marfileña, de 16 años, se queda cedida en su país hasta que cumpla la mayoría de edad.
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