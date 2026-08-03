El Celta hace oficial la llegada de Faye

El Celta anunció de forma oficial el fichaje del central senegalés Abdoulaye Faye, quien llega a Balaídos cedido por el Bayer Leverkusen. «Faye destaca por su fortaleza defensiva, su capacidad para imponerse en el juego aéreo y, especialmente, por su buena salida de balón y precisión en el pase. Un perfil con gran proyección que encaja a la perfección en la idea de juego de Claudio Giráldez y que aportará juventud, talento y recursos a la defensa celeste», destacó el club en su comunicado de prensa.

El futbolista zurdo, de 21 años e internacional sub-21 con su país, firmó por el conjunto alemán en el verano de 2025, procedente del BK Häcken sueco, y con un contrato de larga duración, hasta junio de 2030. La pasada temporada, no obstante, jugó cedido en el FC Lorient francés, con el que disputó 17 partidos en la Ligue 1 (1.446 minutos) y 2 en la Copa de Francia.

Antes de viajar a Vigo para unirse al Celta, el senegalés prolongó su relación con el Bayer Leverkusen hasta junio de 2031 (un año más de los que tenía firmados), algo que le ha permitido mejorar su contrato con el conjunto alemán. El Leverkusen se hace cargo de una parte importante de la ficha del futbolista por lo que el coste económico para el límite salarial que tiene el Celta disponible esta temporada (tiene 88 millones permitidos aunque la presidenta Marián Mouriño ya avisó de que usaría solo 80) no es demasiado gravoso, una circunstancia que impulsó al equipo olívico a pelear por su contratación para esta temporada.

El Celta, eso sí, desembolsa una cantidad de alrededor de 300.000 euros por la cesión por una temporada. Los intentos del club vigués por incluir una opción de compra en el contrato chocaron con la negativa casi frontal del equipo germano que tiene claro que el futuro de Faye está con ellos. Otra cosa serán las circunstancias que se vayan dando en el futuro.

Alternativa a Marcos Alonso

Faye llega con la idea de ser una valosa alternativa para Marcos Alonso como central zurdo y deja en una situación muy complicada las opciones de Carlos Domínguez de tener alguna clase de oportunidad durante la temporada, una de las razones por las que está estudiando la posibilidad de salir en este mercado en calidad de cedido.

La pasada temporada Marcos Alonso se convirtió en uno de los futbolistas más utilizados por Claudio y en principio era una de las situaciones que se querían evitar y disponer de una alternativa que le diera descanso en determinados momentos o que supliese su ausencia cuando tuviese alguna clase de impedimento para jugar. Con Faye el club entiende que soluciona ese pequeño problema y refuerzo la situación de la plantilla de cara a una temporada tan exigente en la que vuelve a afrontar tres competiciones.

Abdoulaye Faye es la tercera incorporación del conjunto dirigido por Claudio Giráldez tras el lateral izquierdo Javi Galán y el centrocampista Aleix Febas, que llegaron como agentes libres tras finalizar sus contratos con Osasuna y Elche, respectivamente. El Celta sigue sin gastar en traspasos más allá del dinero que pague por las cesiones de Faye.