Dos salidas desde la concordia

La llegada al Celta de Abdoulaye Faye, únicamente pendiente de la oficialidad, suma un efectivo más a las posibilidades de Claudio Giráldez para confeccionar su clásica línea de tres centrales. Podría parecer que el zaguero senegalés minimiza aún más las opciones de Carlos Domínguez y de Manu Fernández de hacerse un hueco en el equipo. Y, de hecho, es así. Pero la realidad es que no cambia nada el planteamiento de ambos defensores canteranos, que no solo aceptan la posibilidad de salir cedidos, sino que la desean.

El caso del zurdo de As Travesas se mantiene inalterable. Carlos es consciente de que su minutaje bajó notablemente el año pasado en comparación con temporadas anteriores. Y aunque está participando en los encuentros preparatorios y, además, con buen rendimiento -incluso marcó un gol ante el Braga-, sabe que la realidad que tendría por delante en Vigo no es la que pretende como deportista. Independientemente de Faye. Por eso, quiere salir a préstamo. Eso sí, no a cualquier sitio. El objetivo del vigués es arribar a un equipo que le garantice minutos y que tenga un nivel homologable al del Celta, ya sea Primera División española o en el extranjero. En pocas palabras, una cesión que le permita crecer, mejorar y regresar el próximo verano siendo mejor futbolista que cuando se fue y en disposición de pelear por quedarse en la plantilla.

El caso de Manu Fernández es muy similar. Ya ha tenido ofrecimientos de algunas competiciones extranjeras, pero el ferrolano quiere un destino que le convenza en lo personal y, sobre todo, en lo profesional. Porque lo que quiere, por encima de todo, es jugar.

En cualquier caso, ambos canteranos tienen muy claro que van a ir de la mano del Celta. Que no van a causar problema alguno. Por el momento, se centran en seguir trabajando a tope y estar así preparados para cuando les llegue la oportunidad en próximos días.