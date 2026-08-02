El billete de 20 euros «tocado por Iago Aspas» que se vende por cinco

La devoción por Iago Aspas alcanza incluso al mercado de los objetos más insospechados. Una publicación de Wallapop compartida en redes sociales ofrece un billete de 20 euros supuestamente «tocado» por el futbolista de Moaña y capitán del Celta por un precio de apenas cinco euros.

El anuncio, titulado «Billete 20€ tocado por Iago Aspas», incluye además una condición que incrementa el tono humorístico de la oferta: el billete se encuentra «sin abrir», como si se tratase de un producto todavía precintado. La plataforma también señala que el envío está disponible.

Además, casi cinco mil supuestos usuarios de este portal de segunda mano habrían agregado a favoritos el artículo.

La imagen recupera un meme que se hizo viral tiempo atrás con Leo Messi como protagonista. En aquella ocasión, otro usuario puso a la venta un billete de 20 euros por cinco euros alegando que había sido tocado por el futbolista argentino.

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Ahora, la broma se ha adaptado al celtismo y tiene como protagonista al gran referente del club vigués. La captura, que muestra miles de reacciones, ha comenzado a circular por las redes como una nueva muestra del ingenio de los aficionados y de la particular veneración que despierta Iago Aspas.