Óscar Marcos da la victoria al Celta Fortuna en su regreso

El regreso de Óscar Marcos y Ángel Arcos a la dinámica del Celta Fortuna ya da resultados. El segundo equipo celeste derrotó al Vizela con un gol del menudo atacante de Vilaxoán, que resolvió el duelo a domicilio frente al colectivo portugués (0-1) en la primera victoria de la pretemporada de la segunda escuadra céltica.

Ambos disfrutaron de minutos en el cuarto encuentro de pretemporada de la escuadra de un Fredi Álvarez. Marcos, de hecho, partió como titular junto a Aldrine Kibet y Álvaro Marín. El arousano desequilibró el marcador en el ecuador de la primera mitad para demostrar la importancia capital que va a tener en el proyecto histórico del filial en la Segunda División del fútbol español.

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En la segunda mitad, el ritmo bajó con los numerosos cambios que realizaron ambos equipos. El técnico morracense introdujo a Arcos, Somuah y Germain Milla, entre otros. Los más jóvenes también tuvieron su aportación, cada vez más asentados en la dinámica.