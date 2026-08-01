Iago Aspas sopla 39 velas aún con las botas: una última temporada para agrandar su eterna leyenda

Iago Aspas cumple hoy 39 años. No es un aniversario cualquiera. Es el último que celebrará como futbolista profesional y el primero desde que puso una fecha definitiva al desenlace de una carrera inseparable de la historia reciente del Celta. Al término de esta temporada colgará las botas. No habrá otra renovación ni una última prórroga movida por la emoción del momento. «Ni yendo a la Champions», advirtió el propio delantero cuando confirmó que el curso 2026/27 sería el último.

Comienza así la cuenta atrás más dolorosa para el celtismo, aunque Aspas todavía dispone de una temporada completa para seguir haciendo aquello que durante casi dos décadas convirtió en costumbre: jugar, marcar, asistir, decidir partidos y agrandar unos registros que ya parecían inalcanzables mucho antes de que él terminase de batirlos.

El Celta felicitó este sábado a su capitán recordando que afrontará «un ano máis bicando o escudo» de su vida. Será también el jugador de campo más veterano de Primera División, únicamente superado en edad entre las plantillas actuales por el portero Matías Dituro. La que comienza será su duodécima campaña consecutiva en la máxima categoría desde su regreso a Vigo y la decimotercera en total como céltico en Primera.

A 28 partidos de los 600 con el Celta

Los récords internos del club ya le pertenecen. Aspas es el futbolista que más encuentros oficiales ha disputado con la camiseta celeste y su máximo goleador histórico. Llega a su última temporada con 572 partidos y 222 tantos en el primer equipo. Superó durante el pasado curso los 533 encuentros de Manolo Rodríguez, «O Gran Capitán», una marca que había resistido durante más de cuatro décadas.

La mujer de Aspas, Jenni Rueda subió a sus stories de Instagram su felicitación de cumpleaños con una foto de toda la familia. / Instagram

El primer gran reto numérico de su despedida será redondear esa cuenta hasta los 600 partidos oficiales con el Celta. Necesita disputar 28. No parece una meta lejana teniendo en cuenta que el equipo competirá en Liga, Europa y Copa del Rey y que el pasado curso participó en 48 encuentros entre todas las competiciones, con ocho goles y seis asistencias.

Aspas ya alcanzó en noviembre los 600 partidos como profesional, sumando sus etapas en el Celta, Liverpool y Sevilla, sus encuentros con la selección española y su paso por el filial. Ahora puede colocar esa cifra exclusivamente al lado del escudo que ha definido su carrera.

Messi, a un solo gol

La primera diana de la temporada también tendrá un valor especial. Aspas ha marcado 123 goles después de cumplir los 30 años, solo uno menos que Lionel Messi. Si anota una vez igualará los 124 del argentino y, con dos tantos, se situará en solitario como el tercer máximo goleador del fútbol español a partir de la treintena, únicamente por detrás de Ferenc Puskás, con 156, y Alfredo Di Stéfano, con 151.

El dato explica mejor que ningún otro su longevidad. Aspas no se ha limitado a permanecer en la élite: ha sostenido durante su madurez una producción ofensiva que lo coloca junto a algunos de los mejores delanteros de la historia.

También tiene a su alcance otro avance en la clasificación de goleadores de Primera. El moañés suma 171 tantos en LaLiga y ocupa el decimoctavo puesto histórico. El siguiente nombre es el del uruguayo Luis Suárez, que firmó 179 entre Barcelona y Atlético. Aspas necesita nueve goles para superarlo, llegar a los 180 y retirarse como el decimoséptimo máximo realizador de la competición.

Escalar entre los jugadores con más partidos

Los encuentros disputados también ampliarán su lugar en la historia del campeonato. Aspas comienza la temporada con 419 apariciones en Primera División, igualado con Gerard Piqué en torno al puesto 60 de la clasificación histórica.

Iago Aspas, una carrera que aspira a la eternidad /

El atasco de jugadores en esa zona permitirá que cada presencia le haga ganar posiciones. Si repitiese los 32 partidos ligueros de la última campaña, terminaría con 451 y podría retirarse alrededor del puesto 34. Jugar las 38 jornadas, una hipótesis menos probable por la gestión de sus esfuerzos, lo acercaría al grupo de los treinta futbolistas con más apariciones en la historia de la Liga.

Claudio Giráldez ya ha demostrado que el modo de prolongar la influencia de Aspas pasa por administrar sus minutos. Su papel ha evolucionado: menos continuidad, pero la misma capacidad para leer los partidos y transformarlos. Durante esta pretemporada ha vuelto a actuar como enganche desde la derecha y fue determinante en el gol que decidió el amistoso contra el Sporting, con el pase previo a Hugo González.

Una despedida europea

Los números individuales acompañarán una última misión colectiva. Aspas quiere despedirse dejando al Celta nuevamente clasificado para Europa, lo que supondría el tercer billete continental consecutivo del equipo.

También tendrá la oportunidad de disputar otra campaña europea y de reencontrarse con el Deportivo en un derbi de Primera, uno de los escenarios que más deseaba recuperar antes de retirarse.