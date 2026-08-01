La emotiva declaración de amor de Borja Iglesias a María Valero: «Cada día la amo más»

Borja Iglesias ha compartido en sus redes sociales una emotiva declaración de amor dirigida a su pareja, María Valero. El delantero del Celta dejó a un lado el fútbol para reflexionar sobre su relación, la admiración mutua y la felicidad que siente al compartir su vida con ella.

El futbolista comenzó su publicación hablando de la tendencia a quedarse únicamente con las apariencias, «la portada de una revista, la fachada de un edificio, la carátula de un disco o el envoltorio de un helado». Aunque reconoce que le encanta descubrir la belleza a primera vista, aseguró que disfruta todavía más al profundizar «en el interior de un momento, de una emoción, de un sentir».

«Con María me han pasado las dos cosas», confesó Iglesias. El atacante recordó el momento en el que sus caminos se cruzaron y cómo, desde entonces, no podía dejar de mirarla, pensar en ella e imaginar cómo sería conocerla. «Desde la primera conversación sentí que me haría falta una vida entera para descubrir del todo lo que tenía delante», escribió.

Borja Iglesias posa con sus familiares y amigos después de convertirse en campeón del mundo con España. / X

El delantero también destacó cómo sus sentimientos han ido creciendo con el paso del tiempo. «Amaba verla después de unos días. Después de unas horas. Y me encanta saber que cada día la amo más», expresó.

Borja Iglesias se mostró especialmente agradecido por la complicidad que existe entre ambos y por poder compartir tanto los momentos cotidianos como los logros personales. «Tengo muchísima suerte de haberme cruzado con ella. De que me cuide y de cuidarla. De sentir que todos nuestros éxitos son compartidos y que la admiración que sentimos el uno por el otro crece a diario», señaló.

Después de unos meses especialmente intensos, la pareja ha recuperado la tranquilidad y la rutina compartida. «Hemos vuelto a la calma. A despertarnos juntos, solos, en silencio», explicó el futbolista, quien afirmó que cada noche y cada mañana piensa en la suerte que tiene de vivir junto a María Valero.

«Pensamos igual, sentimos igual y nos entendemos siempre. Viajar a tu lado es increíblemente fácil, amor. Gracias. Te amo muchísimo», concluyó el delantero.

María Valero respondió públicamente a la declaración con otro mensaje cargado de cariño. «Amo caminar de la manita contigo, crecer juntos y seguir descubriendo todo sobre ti», escribió. También agradeció a Iglesias que sea «el mejor compañero de vida», que crea siempre en ella, la convierta en su prioridad y la impulse a mejorar: «Gracias por tratarme con cariño en todo momento. Te amo, Borja».