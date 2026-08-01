El Celta ultima la cesión del portero turco del Manchester United Altay Bayindir

El portero que Claudio Giráldez reclamaba con insistencia para competir con Andrei Radu está a punto de ponerse a sus órdenes. El deseo concedido para el técnico porriñés se llama Altay Bayindir y está a un suspiro de convertirse en jugador del Celta durante la temporada 2026/27.

El club vigués y el Manchester United, propietario de los derechos del jugador, apuran en estos momentos los últimos detalles de una operación a préstamo que traerá a Vigo a este cancerbero internacional turco de 28 años y 1.98 metros de altura.

Si todo transcurre con normalidad, la transferencia se cerrará en las próximas horas. La idea es que el nuevo futbolista celeste puede incorporarse a la dinámica del equipo de Giráldez al principio de la semana que viene para viajar a la gira italiana, en la que el Celta se medirá al Sassuolo el próximo miércoles día 5 y al Nápoles, el sábado 8.

En esos encuentros se verían los primeros minutos del turco con la cruz de Santiago en el pecho. Por el momento, hoy sábado vivió sin minutos la victoria de su equipo frente al Atlético de Madrid en Estocolmo (2-1).

Altay Bayindir jugó contra España en la fase de clasificación para el Mundial que acabaría conquistando la selección. / Jose Manuel Vidal

Hay que destacar que el arquero otomano termina su vinculación con el United en junio de 2027. Es decir, que llega cedido al Celta en su último año de contrato. No se puede descartar la posibilidad de que renueve con la institución roja de Manchester. Pero, a tenor de su discreta participación estos últimos tres años y de la nutrida nómina de metas con la que cuenta la plantilla mancuniana, todo hace indicar que Bayindir quedará libre cuando termine su préstamo en Vigo.

Sería la oportunidad de firmarlo en propiedad. Aunque, de existir esa posibilidad, se acometería siempre con una ficha más baja para el futbolista. Sencillamente, los emolumentos que se pagan a los jugadores en la Premier League -y más en un gigante como el United- están fuera del alcance del Celta. En todo caso, será un problema para dentro de bastantes meses. Por el momento, lo más importante es que Claudio ya tiene el portero que deseaba.

La llegada de Bayindir confirmará a Iván Villar como tercer portero. En los tres partidos de pretemporada que van hasta el momento ya estaba cumpliendo con ese rol, con Coke Carrillo por delante de él en las elecciones de Giráldez. El de Aldán tuvo sus primeros minutos el pasado miércoles ante el Académico de Viseu aprovechando que el duelo tuvo dos horas de duración, a modo de banco de pruebas.

Con este movimiento, Coke volverá al Fortuna para, previsiblemente, ser el guardameta titular de su histórica temporada en Segunda División, mientras que el morracense deberá decidir si quiere salir este verano o consumir el año de contrato que le queda con el riesgo real de pasárselo en blanco.

A por el protagonismo que no tuvo en Inglaterra

Por su parte, Bayindir llega con la vitola primeriza de suplente de Radu, pero dispuesto a luchar con él por la titularidad. A priori, los roles están establecidos, con el rumano apuntando a la Liga y el turco a la Copa del Rey, con la Europa League más en el aire. En cualquier caso, se tratan de meras conjeturas. Será el cuerpo técnico el que decida quien juega cada encuentro en base al estado de forma de cada uno y de su competición durante los entrenamientos.

Así, el internacional otomano buscará en Vigo la oportunidad de reivindicarse. El Manchester United se lo fichó al Fenerbahce hace tres años a cambio de 5 millones de euros. El portero no logró tener participaciones continuadas en Old Trafford, a donde llegó a la vez que André Onana, por el que el club mancuniano pagó más de 50 millones de euros.

El otomano no tuvo mucha participación en Manchester: 17 partidos en tres años. / ADAM VAUGHAN

El año pasado fue suplente habitual de Senne Lammens, portero belga protagonista contra España en el partido de cuartos de final del pasado Mundial. Un grave error suyo después de relevar a un lesionado Courtois permitió a Merino marcar el gol ganador que metía a la selección en semifinales.

Lo cierto es que, sea por las razones que sean, el turco no fue capaz de jugar con regularidad, aunque tampoco se los pasó en blanco. Sus tres temporadas en Manchester se saldaron con 17 partidos, distribuidos en 10 de Premier League, 2 de Europa League, 2 de FA Cup -título que conquistó en 2024- y 3 de Copa de la Liga. Esta última campaña participó en seis encuentros ligueros. Por tanto, tiene una experiencia como portero suplente que puede serle útil en Vigo, pero que, lógicamente, no querrá aplicar.

No en vano, Bayindir ofreció unas prestaciones notables en el Fenerbahce, uno de los grandes de Turquía. En sus cuatro campañas en Estambul, acumuló 145 partidos para lograr una cifra redonda de 13.000 minutos y el título de Copa levantado en 2023.

Con la entidad azul y amarilla participó en las tres competiciones europeas, fue titular indiscutible en Liga y alcanzó la internacionalidad con su país. Suma 12 partidos con Turquía y fue convocado a las dos últimas Eurocopas, aunque solo disputó un encuentro: fue en la cita continental de 2024 en la derrota por 3-0 contra Portugal. Un bagaje de garantía para que el Celta complete su portería.