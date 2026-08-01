Abdoulaye Faye, un ganador de duelos nato para la defensa del Celta

Es usual escuchar a Claudio Giráldez hablar de completarse. Ya sea como jugador, cuando habla de alguno de sus pupilos. O como equipo, cuando se refiere al Celta. La llegada a préstamo de Abdoulaye Faye a su plantilla encarna un poco de ambos enfoques. Porque el jovencísimo central senegalés de 21 años acaba de iniciar su camino en el fútbol profesional y necesita sumar aprendizajes que lo mejoren, que lo evolucionen, que lo impulsen. Que lo completen. Por otra parte, la plantilla celeste adquiere una serie de cualidades para su defensa de las que adolecía. Un complemento que completa.

Lo cierto es que el zaguero africano puede recoger el rol que en algún momento tuvo Joseph Aidoo. Con matices. Faye no tiene la potencia desmedida del ghanés cuando estaba en plenitud. Es más fino, más alto y su velocidad nace de su zancada. Igual que el ya exfutbolista del Celta, la nueva incorporación céltica empezó su camino en Europa en Suecia. En el Hacken.

Allí dio el salto desde Diambars, una de las mejores escuelas de fútbol de África. En ella creció Abdoulaye, con unas buenas instalaciones y profesionales dedicados a sus jóvenes promesas. No en vano, de allí salieron varios internacionales con Senegal, incluidas figuras como el mundialista Idrissa Gueye (jugó en el PSG y en el Everton), Pape Souaré (Crystal Palace) o Kara Mbodj (Genk, Anderlecht o Nantes).

Tras destacar en el país nórdico, el Bayer Leverkusen lo firmó. Para que continuase creciendo, lo cedió al Lorient francés, donde compitió el curso pasado y se volvió indispensable tras superar una lesión a principios de temporada. Faye destacó de una forma extraordinaria en los duelos individuales. Ganó el 83% de los enfrentamientos. También se impuso en el 72% de las disputas aéreas.

Son cifras que se amparan en sus larguísimas piernas, que le permiten anticipar o limpiar el balón al atacante. También ofrecer una gran capacidad de salto que, combinada con su 1.91 de altura, le permiten ser un valladar por arriba. Un valor añadido para determinados partidos o situaciones.

De la longitud de sus extremidades inferiores nace una velocidad interesante. Quizá no es el más rápido en cuanto a explosividad, pero su fantástica zancada le permite cubrir muchos metros. También para salir en conducción.

En cuanto al pase y la salida de balón, se defiende bien. La pelota le corre cuando la toca con el interior de su pie izquierdo y toma riesgos para rebasar líneas de presión. A veces, demasiados. Será importante que elija bien en ese aspecto.

Para ello, en el Celta están convencidos de que su convivencia con Marcos Alonso le va a ayudar a conocer el oficio de defensor. Es verdad que en un momento dado puede jugar en el centro de la defensa, pero su perfil está claramente orientado a la izquierda. Así jugó el año pasado en Lorient y así lo hará la próxima campaña a las órdenes de Claudio. Un complemento para completar aún más la plantilla celeste. Un ganador de duelos nato para la defensa.

El Leverkusen pedía cifras fuera de mercado por la opción de compra

Como es normal cuando se trata de un futbolista joven y con mucha proyección, el Celta buscó la manera de poder incorporarlo en propiedad como apuesta de futuro. No fue posible. Desde el primer momento, el club vigués se encontró con la negativa del Bayer Leverkusen, propietario de los derechos de Abdoulaye Faye, que tiene una fe ciega en la progresión del senegalés. No en vano, lo firmó el año pasado hasta 2030.

En ese sentido, el club alemán pedía cantidades cercanas a los 60 millones de euros para acceder a añadir la mentada opción de compra en el contrato de cesión del defensor africano. Cifras imposibles de asumir por el Celta y totalmente fuera de mercado. Por ese motivo, la entidad viguesa desistió de esa posibilidad y aceptó la cesión simple. Eso sí, ambas instituciones negociaban ayer los últimos flecos de la operación, centrados en la inclusión de unas cláusulas creativas que puedan beneficiar al Celta en una futura venta del jugador.

Lo que está claro es que Faye va a jugar de celeste la próxima temporada a cambio de una inversión económica mínima. A cambio, el Leverkusen se va a beneficiar a futuro porque su perla será pulida por un entrenador como Claudio, un compañero de posición como Marcos Alonso y una liga de primer nivel como la española, además de la Europa League. Si todo va normal, la escuadra celeste disputará entre 50 y 60 partidos esta temporada entrante. Un número importante que, unido a la apuesta por las rotaciones del entrenador porriñés, aseguran un buen número de minutos al senegalés.

Además, el modelo del Celta le interesa al conjunto alemán, al que le gusta presionar muy alto y jugar con la defensa adelantada. En ese sentido, la cesión al Lorient no fue fructífera ya que el colectivo francés apostaba por el bloque bajo. En Vigo, Faye vivirá con muchos más metros a su espalda.

Con todo, en Príncipe están convencidos de que puede rendir pronto. El chico habla inglés, además de francés, y sus informes son muy buenos en cuanto a la predisposición para el trabajo.