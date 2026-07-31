Óscar Marcos y Ángel Arcos se estrenan hoy con el Celta Fortuna

El Celta Fortuna entra en la segunda mitad de la pretemporada. Después de tres encuentros, el filial celeste encara hoy el primero de los otros tres que faltan. Lo hace en el campo del Vizela (18:00) y con la sensación de que ya queda menos tela que cortar en cuanto a planificación con la incorporación de Óscar Marcos y Ángel Arcos.

En cualquier caso, al Fortuna le faltan aún varios mimbres para afrontar con garantías la Segunda División. El ritmo tranquilo del mercado para el primer equipo afecta al filial. Sí es cierto que la llegada de Abdoulaye Faye eleva las posibilidades de que Joel López dispute en curso con el Fortuna. Caso importante, ya que el defensor catalán no tiene posibilidad de alternar ambas escuadras al superar los 23 años. Lo mismo que Hugo González. No obstante, el atacante valenciano sigue luchando por un puesto en la primera plantilla con tres goles en otros tantos y con la opción demandada por Giráldez de fichar un delantero sin novedades salientables.

Así las cosas, Fredi encara el duelo de hoy con el refuerzo de Arcos y Marcos para una plantilla llena de juveniles y séniors de primer año, a la espera de que le traigan alguno de los tres o cuatro fichajes pedidos. En la parte positiva está el regreso a los entrenamientos de los campeones de Europa sub-19 Anxo Rodríguez y Andrés Antañón. No obstante y como es lógico, deberán ponerse poco a poco al nivel de sus compañeros y no viajan a Portugal.

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El resto de la convocatoria es continuista. Se caen Carro, Jaime, Iago Barreiros y Pedro Ildefonso para hacer sitio a los retornados. Continúa un Sueiro que está dejando una grata impresión.