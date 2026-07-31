Damián jugará cedido en el Cádiz

Damián ya ha encontrado destino para la próxima temporada. El cetrocampista, que acabó el pasado ejercicio cedido en el Racing de Santander, jugará en el Cádiz durante la próxima temporada a las órdenes de Idiakez. El céltico tenía diferentes propuesta en Segunda División y también en Portugal (el Alverca estaba muy interesado en hacerse con sus servicios) pero finalmente se decantó por la propuesta del conjunto gaditano. El Celta, aunque sigue siendo el propietario de los derechos de Damián, era un simple comparsa en la historia porque la decisión dependía de forma completa del jugador y del Racing de Santander. El futbolista entiende que el cuadro gaditano, que debería ser un aspirante al ascenso por historia y respaldo popular aunque vive tiempos convulsos en las últimas temporadas y ha estado más cerca del descenso, puede ser un buen lugar donde crecer y evolucionar.

Damián ya estuvo ayer en la capital andaluza pasando reconocimiento médido y conociendo las instalaciones. Es el cuarto jugador que el Celta tiene cedido en un conjunto español y el máximo permitido por la Liga es de seis. Otra cuenta a tener en consideración pensando que hay un puñado de jugadores a los que aún debe encontrar destino este verano. Con seguridad alguno de ellos va tener que encontrar acomodo en algún equipo extranjero.