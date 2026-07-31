Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

R. V. Damián y Julián Alvarez, en un partido en Balaídos. / Pablo Hernández Gamarra Damián jugará cedido en el Cádiz Entre las opciones que manejaba el futbolista se ha decantado por la propuesta andaluza. Más información, aquí.

Juan Carlos Álvarez Faye, en una imagen con el Lorient. / FDV El senegalés Faye completa la defensa del Celta El joven central de 21 años se incorporará al equipo vigués hasta final de temporada cedido por el Bayer Leverkusen y sin opción de compra. La pasada campaña jugó a préstamo en el Lorient. La noticia, aquí.

Juan Carlos Álvarez Marián Mouriño, durante su comparecencia en A Sede. / Pablo Hernández Gamarra Marián Mouriño: «Hay dinero para fichar» La presidenta del Celta hace balance de la situación del club, se felicita por la marcha deportiva, pero advierte que no deben mantener el actual escenario de pérdidas. El último ejercicio se cerró con un saldo negativo de diez millones de euros. Eso repercutirá en el límite salarial. La noticia completa, aquí.

Juan Carlos Álvarez Claudio Giráldez, tras el encuentro ante el Viseu. / Pablo Hernández Gamarra Claudio Giráldez: «El mercado va lento y es importante no tener prisa» El técnico del Celta se muestra tranquilo por la falta de movimientos y confiado en potenciar el equipo. Elogia el comportamiento del equipo ante el Académico de Viseu. La noticia, aquí.

Juan Carlos Álvarez Fer López es sujetado por Yuri en un partido en San Mamés. / Efe Los Wolves no ceden por Fer López El conjunto inglés, que acaba de colocar en el Ajax a Arokodare, el futbolista por el que más dinero pagaron el pasado verano, insiste en quedarse al futbolista vigués en su intento por regresar a la Premier League. El Celta ha hecho diferentes planteamientos pero siempre se ha encontrado el no por respuesta. La noticia completa, aquí.

R. V. La joven promesa marfileña posó en la ciudad deportiva de Mos. / RCCV El Celta ficha al joven Harafat, que llegará al club en enero de 2028 La promesa marfileña, de 16 años, se queda cedida en su país hasta que cumpla la mayoría de edad. Más información, aquí.

R. V. El redondelano vivió ayer su primer entrenamiento con el Alavés. / Alavés Cerca de un millón para el Celta por el pase de Miguel Rodríguez al Alavés Miguel Rodríguez es el enésimo ejemplo de que la apuesta por la cantera da réditos al Celta. Por desgracia, no todos los futbolistas formados en las categorías inferiores pueden llegar y establecerse en el primer equipo. Y más allá de lo debatible que fuera la venta del atacante redondelano en su día al Utrecht neerlandés a cambio de 1.250.000 euros, lo cierto es que, además del montante recibido en ese momento, el club vigués va a ingresar ahora una cifra cercana al millón de euros derivada del 50% de la plusvalía del traspaso del delantero al Alavés. La noticia completa, aquí.

Borja Refojos El gondomareño deja atrás al valencianista Javi Guerra, que lo frena en falta con un pisotón que le arrebata la bota del pie derecho. / Alba Villar El Celta y Miguel Román se citan para septiembre El club celeste y el centrocampista miñorano ya mantuvieron contactos informales tras los que se emplazaron a hablar sobre la renovación del contrato que vincula a ambas partes, una vez concluya el actual mercado de fichajes. La noticia completa, aquí.

Jon Zabala Primer día en la tienda del Celta en Príncipe con la tercera equipación de la próxima temporada a la venta / Pablo Hernández Gamarra Nuevas equipaciones Un armario en celeste, azul marino y rojo: estas son las prendas del Celta más vendidas este verano La tienda oficial en la calle Príncipe vive jornadas de máxima actividad. El lanzamiento de la nueva línea de ropa deportiva del Celta de Vigo ha tenido una acogida formidable entre la afición, con un diseño al estilo noventero y la serigrafía gratuita en las nuevas equipaciones del único campeón del mundo celeste, Borja Iglesias. Para esta temporada el Celta de Vigo ha apostado por un concepto integral para todas sus prendas, de modo que las tres equipaciones y la línea de paseo mantienen una relación cromática. «Esta colección está concebida como una única propuesta. Por eso se ve claramente la conexión entre los colores (marino, beige y rojo) y una coherencia visual en toda la gama», explica Diana Cuesta, responsable de retail del club. El gran atractivo comercial de estas últimas horas ha sido la presentación de la tercera equipación. Con un dominante color rojo y con detalles en forma de rombo de los colores de la primera y segunda equipación, azul celeste y marino respectivamente . Otra novedad en este tercer uniforme es el emplazamiento del escudo, que se sitúa en el centro de la camiseta recordando también a la estética del siglo pasado. Puedes leer la información completa en este enlace.