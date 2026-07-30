El senegalés Abdoulaye Faye jugará cedido en el Celta de Vigo

Ya van quedando menos huecos que cubrir en la plantilla del Celta de Vigo. El central senegalés Abdoulaye Faye se convertirá en nuevo jugador del equipo vigués y completará la defensa del cuadro de Claudio Giráldez que reclamaba un refuerzo para la retaguardia.

Faye pertenece al Bayer Leverkusen, con el que tiene firmado contrato hasta el 30 de junio de 2030, y el Celta ultima con el club alemán los detalles del préstamo del joven central zurdo que complementará en esa posición a Marcos Alonso e incluso podría ser utilizado en el medio de la línea de tres centrales que suele utilizar Claudio Giráldez.

El jugador senegalés estuvo esta temporada jugando en calidad de cedido por el Leverkusen en el Lorient francés con el que hizo un notable final de temporada después de un comienzo de ejercicio complicado ya que una lesión le impidió estar disponible hasta entrado el 2026.

Valor al alza por rapidez y salida de balón

Pero ahí cogió el puesto que ya no soltó para disputar diecisiete partidos de Ligue 1 y dos de Copa. Faye llegó al Leverkusen en verano de 2025 a cambio de 2,7 millones de euros que los alemanes pagaron al Hacken sueco. Su valor actual de mercado es de cuatro millones y medio.

Faye destaca por su tamaño, por su rapidez y también por la salida de la pelota que es una de las cualidades que el Celta buscaba con más interés en este mercado. Con la llegada de Faye, cuyo anuncio oficial se espera en las próximas horas, al equipo vigués le queda pendiente la llegada de un portero, que también está muy avanzada, y la de un atacante de banda que es otra de las prioridades del técnico porriñés.