«Radu, Radu»: el portero del Celta ya tiene su propio rap

El portero del Celta Ionuț Andrei Radu ya tiene una canción propia. El rapero ponteareano Hugo Guezeta presentó este miércoles en la sala de A Sede el tema «Radu», un homenaje musical al guardameta rumano y a la rápida conexión que ha establecido con el celtismo.

La obra cuenta con la producción de Peter Petrowski, mientras que Izan MG se encargó de dirigir el videoclip. Radu no pudo asistir al acto por motivos personales, aunque los autores explicaron que ya había escuchado la composición y les había agradecido la iniciativa.

La canción combina el rap en gallego con ritmos y sonoridades inspirados en la música popular rumana. Petrowski investigó las raíces musicales del país natal del portero para construir una base reconocible y pegadiza, concebida también para que pueda ser coreada por los aficionados en Balaídos.

El estribillo resume las principales cualidades que la letra atribuye al futbolista: «Radu, Radu, para cas mans, para cos pés». El tema destaca sus reflejos, su seguridad bajo palos y su capacidad para intervenir tanto con las manos como con el balón en los pies.

Una idea nacida del carisma de Radu

La canción surge de la conexión que el portero ha establecido con el celtismo desde su llegada a Vigo. Guezeta quiso rendir homenaje a un futbolista que, además de destacar por su rendimiento, se ha convertido en uno de los personajes más carismáticos del vestuario por su carácter expresivo, sus celebraciones y su particular sentido del humor.

Foto de fiesta, con Raduhaciendo el pino. / RC Celta

Radu aterrizó en el Celta en junio de 2025, procedente del Venezia italiano, como primer fichaje de la temporada 2025/26. El internacional rumano llegó libre y firmó un contrato de cuatro campañas, hasta junio de 2029. Formado en las categorías inferiores del Steaua, el Dinamo de Bucarest y el Inter de Milán, inició en Vigo una etapa en la que no tardó en ganarse el reconocimiento de la grada.

Ese vínculo entre el futbolista y la afición es el punto de partida de una composición concebida para funcionar como homenaje y posible cántico colectivo. El tema combina la contundencia del rap de Hugo Guezeta con una base pegadiza y referencias sonoras al país natal del guardameta.

Guezeta, antiguo integrante de SonDaRúa, convierte así el nombre del internacional rumano en un nuevo cántico celeste. El videoclip se estrenó este jueves en YouTube y la canción quedó disponible posteriormente en las principales plataformas musicales.