Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Juan Carlos Álvarez Claudio Giráldez, tras el encuentro ante el Viseu. / Pablo Hernández Gamarra Claudio: «El mercado va lento y es importante no tener prisa» El técnico del Celta se muestra tranquilo por la falta de movimientos y confiado en potenciar el equipo. Elogia el comportamiento del equipo ante el Académico de Viseu. La noticia, aquí.

Juan Carlos Álvarez Fer López es sujetado por Yuri en un partido en San Mamés. / Efe Los Wolves no ceden por Fer López El conjunto inglés, que acaba de colocar en el Ajax a Arokodare, el futbolista por el que más dinero pagaron el pasado verano, insiste en quedarse al futbolista vigués en su intento por regresar a la Premier League. El Celta ha hecho diferentes planteamientos pero siempre se ha encontrado el no por respuesta. La noticia completa, aquí.

R. V. La joven promesa marfileña posó en la ciudad deportiva de Mos. / RCCV El Celta ficha al joven Harafat, que llegará al club en enero de 2028 La promesa marfileña, de 16 años, se queda cedida en su país hasta que cumpla la mayoría de edad. Más información, aquí.

R. V. El redondelano vivió ayer su primer entrenamiento con el Alavés. / Alavés Cerca de un millón para el Celta por el pase de Miguel Rodríguez al Alavés Miguel Rodríguez es el enésimo ejemplo de que la apuesta por la cantera da réditos al Celta. Por desgracia, no todos los futbolistas formados en las categorías inferiores pueden llegar y establecerse en el primer equipo. Y más allá de lo debatible que fuera la venta del atacante redondelano en su día al Utrecht neerlandés a cambio de 1.250.000 euros, lo cierto es que, además del montante recibido en ese momento, el club vigués va a ingresar ahora una cifra cercana al millón de euros derivada del 50% de la plusvalía del traspaso del delantero al Alavés. La noticia completa, aquí.

Borja Refojos El gondomareño deja atrás al valencianista Javi Guerra, que lo frena en falta con un pisotón que le arrebata la bota del pie derecho. / Alba Villar El Celta y Miguel Román se citan para septiembre El club celeste y el centrocampista miñorano ya mantuvieron contactos informales tras los que se emplazaron a hablar sobre la renovación del contrato que vincula a ambas partes, una vez concluya el actual mercado de fichajes. La noticia completa, aquí.

Jon Zabala Primer día en la tienda del Celta en Príncipe con la tercera equipación de la próxima temporada a la venta / Pablo Hernández Gamarra Nuevas equipaciones Un armario en celeste, azul marino y rojo: estas son las prendas del Celta más vendidas este verano La tienda oficial en la calle Príncipe vive jornadas de máxima actividad. El lanzamiento de la nueva línea de ropa deportiva del Celta de Vigo ha tenido una acogida formidable entre la afición, con un diseño al estilo noventero y la serigrafía gratuita en las nuevas equipaciones del único campeón del mundo celeste, Borja Iglesias. Para esta temporada el Celta de Vigo ha apostado por un concepto integral para todas sus prendas, de modo que las tres equipaciones y la línea de paseo mantienen una relación cromática. «Esta colección está concebida como una única propuesta. Por eso se ve claramente la conexión entre los colores (marino, beige y rojo) y una coherencia visual en toda la gama», explica Diana Cuesta, responsable de retail del club. El gran atractivo comercial de estas últimas horas ha sido la presentación de la tercera equipación. Con un dominante color rojo y con detalles en forma de rombo de los colores de la primera y segunda equipación, azul celeste y marino respectivamente . Otra novedad en este tercer uniforme es el emplazamiento del escudo, que se sitúa en el centro de la camiseta recordando también a la estética del siglo pasado. Puedes leer la información completa en este enlace.

Edgar Melchor A la izquierda, Iago Aspas en A Lomba. A la derecha y arriba, jugadores del Academia del Balompié; abajo, un futbolista del Académico de Viseu. / Noé Parga | Instagram (clubabboficial y @academicodeviseufc) Pretemporada ¿Un partido de pretemporada 'fantasma' entre el Celta y un equipo de Bolivia? Finalizado ya el histórico Mundial ganado por la España del celtista Borja Iglesias, multitud de aficionados han quedado sedientos de fútbol. Los más puristas le echan un ojo estos días a las aplicaciones de resultados para ver si pueden pescar algún encuentro de interés. Entre los duelos de las fases previas de Europa League y Conference League y compromisos ligueros en Brasil y Argentina, se hace un hueco la veraniega lista de choques amistosos, donde salta la sorpresa. El Celta - Académico de Viseu programado para este miércoles a las 11.00 horas constó durante horas como «cancelado» y, en su lugar, se incluyó como rival a un equipo de La Paz, el Club Academia del Balompié Boliviano. ¿Qué ha pasado con la cita con los portugueses? El choque de preparación entre el Celta y el Académico de Viseu fue programado hace dos semanas para el 29 de julio a las 11.00 h en la Cidade Deportiva Afouteza. Y así se mantendrá, según han confirmado a FARO fuentes del club. Puedes leer la información completa en este enlace.

Juan Carlos Álvarez Newsletter de actualidad deportivo por Juan Carlos Álvarez Newsletter de Deportes Aburrimiento con razón de ser No recuerdo un mercado más anodino en la vida del Celta. Advierto, esto no es una queja sino una simple e inofensiva descripción. Esta época, siempre agitada y salpimentada por debates inútiles, avanza parsimoniosa por Vigo sin nada que altere el ánimo de un pueblo que a falta de mejores asuntos sobre los que discutir se entretiene con los diseños de las nuevas camisetas (ojalá el gusto que tiene el club en fabricar vídeos para conmemorar días como el de Galicia del pasado sábado lo tuviesen los daneses en lo suyo). Así que el verano del Celta iguala por ahora en agitación al de un jubilado en un pueblo cualquiera de Palencia. Incluso los fabuladores más distinguidos del calciomercato parecen haber perdido la esperanza y han desistido de lanzar su particular carnaza convencidos de que ya nadie compra cierta mercancía. Hay gente que cree que esto es un mal síntoma y se revuelven nerviosos como si necesitasen una dosis diaria de rumor extravagante para sobrellevar una tarde de verano. Yo no lo pienso así. Reflexionemos un momento sobre el estado actual de la plantilla. En lo que va de verano el Celta solo ha perdido a uno de sus «presuntos» titulares de la pasada temporada: Fer López, a quien en un ejercicio de optimismo «garcesiano» aún tiene esperanzas de recuperar por obra y gracia de uno de esos giros de mercado que suele regalar el final de agosto. Es decir, el Celta -contra su voluntad, porque es evidente que les hubiese gustado colocar a alguno de sus titulares en el mercado pero las ofertas recibidas han sido insuficientes- mantiene el mismo equipo que acabó SEXTO la pasada Liga. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás Nueva camiseta del Celta para la temporada 2026/27 junto a la utilizada en la 1995/96 / FdV Nuevas camisetas La última de Iago Su diseño está muy inspirado en la utilizada en la temporada 1995-96, aunque en aquella ocasión los rombos lucían los colores de la bandera viguesa y estaban dispuestos de forma casi arlequinada. La prenda defendida por los Gudelj, Ratkovic o Eusebio es una de las más cotizadas por parte de los coleccionistas debido a su singularidad en el armario histórico del club. La anterior campaña Hummel también rindió tributo a aquellos diseños de Umbro. Es bastante probable que este sea el último diseño que vista Iago Aspas como futbolista en activo del Celta, ya que se utilizaría en la visita al Ciutat de Valencia de la última jornada de Liga. Al mismo tiempo, el club mantiene su campaña de personalización gratuita a modo de homenaje a Borja Iglesias. Todos aquellos que deseen incluir el nombre y dorsal del campeón del mundo podrán hacerlo de forma gratuita hasta el 2 de agosto. Puedes leer la información completa en este enlace.