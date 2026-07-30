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Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario
Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta
El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.
A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.
A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.
Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.
Juan Carlos Álvarez
Claudio: «El mercado va lento y es importante no tener prisa»
El técnico del Celta se muestra tranquilo por la falta de movimientos y confiado en potenciar el equipo. Elogia el comportamiento del equipo ante el Académico de Viseu.
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Juan Carlos Álvarez
Los Wolves no ceden por Fer López
El conjunto inglés, que acaba de colocar en el Ajax a Arokodare, el futbolista por el que más dinero pagaron el pasado verano, insiste en quedarse al futbolista vigués en su intento por regresar a la Premier League. El Celta ha hecho diferentes planteamientos pero siempre se ha encontrado el no por respuesta.
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R. V.
El Celta ficha al joven Harafat, que llegará al club en enero de 2028
La promesa marfileña, de 16 años, se queda cedida en su país hasta que cumpla la mayoría de edad.
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R. V.
Cerca de un millón para el Celta por el pase de Miguel Rodríguez al Alavés
Miguel Rodríguez es el enésimo ejemplo de que la apuesta por la cantera da réditos al Celta. Por desgracia, no todos los futbolistas formados en las categorías inferiores pueden llegar y establecerse en el primer equipo. Y más allá de lo debatible que fuera la venta del atacante redondelano en su día al Utrecht neerlandés a cambio de 1.250.000 euros, lo cierto es que, además del montante recibido en ese momento, el club vigués va a ingresar ahora una cifra cercana al millón de euros derivada del 50% de la plusvalía del traspaso del delantero al Alavés.
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Borja Refojos
El Celta y Miguel Román se citan para septiembre
El club celeste y el centrocampista miñorano ya mantuvieron contactos informales tras los que se emplazaron a hablar sobre la renovación del contrato que vincula a ambas partes, una vez concluya el actual mercado de fichajes.
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Jon Zabala
Nuevas equipaciones
Un armario en celeste, azul marino y rojo: estas son las prendas del Celta más vendidas este verano
La tienda oficial en la calle Príncipe vive jornadas de máxima actividad. El lanzamiento de la nueva línea de ropa deportiva del Celta de Vigo ha tenido una acogida formidable entre la afición, con un diseño al estilo noventero y la serigrafía gratuita en las nuevas equipaciones del único campeón del mundo celeste, Borja Iglesias.
Para esta temporada el Celta de Vigo ha apostado por un concepto integral para todas sus prendas, de modo que las tres equipaciones y la línea de paseo mantienen una relación cromática. «Esta colección está concebida como una única propuesta. Por eso se ve claramente la conexión entre los colores (marino, beige y rojo) y una coherencia visual en toda la gama», explica Diana Cuesta, responsable de retail del club.
El gran atractivo comercial de estas últimas horas ha sido la presentación de la tercera equipación. Con un dominante color rojo y con detalles en forma de rombo de los colores de la primera y segunda equipación, azul celeste y marino respectivamente . Otra novedad en este tercer uniforme es el emplazamiento del escudo, que se sitúa en el centro de la camiseta recordando también a la estética del siglo pasado.
Edgar Melchor
Pretemporada
¿Un partido de pretemporada 'fantasma' entre el Celta y un equipo de Bolivia?
Finalizado ya el histórico Mundial ganado por la España del celtista Borja Iglesias, multitud de aficionados han quedado sedientos de fútbol. Los más puristas le echan un ojo estos días a las aplicaciones de resultados para ver si pueden pescar algún encuentro de interés. Entre los duelos de las fases previas de Europa League y Conference League y compromisos ligueros en Brasil y Argentina, se hace un hueco la veraniega lista de choques amistosos, donde salta la sorpresa. El Celta - Académico de Viseu programado para este miércoles a las 11.00 horas constó durante horas como «cancelado» y, en su lugar, se incluyó como rival a un equipo de La Paz, el Club Academia del Balompié Boliviano. ¿Qué ha pasado con la cita con los portugueses?
El choque de preparación entre el Celta y el Académico de Viseu fue programado hace dos semanas para el 29 de julio a las 11.00 h en la Cidade Deportiva Afouteza. Y así se mantendrá, según han confirmado a FARO fuentes del club.
Juan Carlos Álvarez
Newsletter de Deportes
Aburrimiento con razón de ser
No recuerdo un mercado más anodino en la vida del Celta. Advierto, esto no es una queja sino una simple e inofensiva descripción. Esta época, siempre agitada y salpimentada por debates inútiles, avanza parsimoniosa por Vigo sin nada que altere el ánimo de un pueblo que a falta de mejores asuntos sobre los que discutir se entretiene con los diseños de las nuevas camisetas (ojalá el gusto que tiene el club en fabricar vídeos para conmemorar días como el de Galicia del pasado sábado lo tuviesen los daneses en lo suyo). Así que el verano del Celta iguala por ahora en agitación al de un jubilado en un pueblo cualquiera de Palencia. Incluso los fabuladores más distinguidos del calciomercato parecen haber perdido la esperanza y han desistido de lanzar su particular carnaza convencidos de que ya nadie compra cierta mercancía.
Hay gente que cree que esto es un mal síntoma y se revuelven nerviosos como si necesitasen una dosis diaria de rumor extravagante para sobrellevar una tarde de verano. Yo no lo pienso así. Reflexionemos un momento sobre el estado actual de la plantilla. En lo que va de verano el Celta solo ha perdido a uno de sus «presuntos» titulares de la pasada temporada: Fer López, a quien en un ejercicio de optimismo «garcesiano» aún tiene esperanzas de recuperar por obra y gracia de uno de esos giros de mercado que suele regalar el final de agosto. Es decir, el Celta -contra su voluntad, porque es evidente que les hubiese gustado colocar a alguno de sus titulares en el mercado pero las ofertas recibidas han sido insuficientes- mantiene el mismo equipo que acabó SEXTO la pasada Liga.
Víctor P. Currás
Nuevas camisetas
La última de Iago
Su diseño está muy inspirado en la utilizada en la temporada 1995-96, aunque en aquella ocasión los rombos lucían los colores de la bandera viguesa y estaban dispuestos de forma casi arlequinada. La prenda defendida por los Gudelj, Ratkovic o Eusebio es una de las más cotizadas por parte de los coleccionistas debido a su singularidad en el armario histórico del club. La anterior campaña Hummel también rindió tributo a aquellos diseños de Umbro.
Es bastante probable que este sea el último diseño que vista Iago Aspas como futbolista en activo del Celta, ya que se utilizaría en la visita al Ciutat de Valencia de la última jornada de Liga. Al mismo tiempo, el club mantiene su campaña de personalización gratuita a modo de homenaje a Borja Iglesias. Todos aquellos que deseen incluir el nombre y dorsal del campeón del mundo podrán hacerlo de forma gratuita hasta el 2 de agosto.
Víctor P. Currás
Nuevas camisetas
El Celta de Vigo lanza su tercera equipación: homenaje «noventero» y con el escudo en el pecho
Nuevo homenaje del Celta de Vigo a su pasado. El club ha presentado este domingo por la tarde y sin previo aviso la que será la tercera equipación de la temporada 2026/27 con un atrevido diseño de aires noventeros. La prenda diseñada por Hummel cuenta con varios rombos en celeste y azul marino dispuestos de forma vertical, siendo el rojo el color dominante. «Con este lanzamiento el club culmina una colección caracterizada por la coherencia entre todas sus piezas», reivindican, ya que «el celeste, azul marino, rojo y blanco crema conforman un mismo universo cromático que da continuidad a las equipaciones de juego, entrenamiento y paseo».
Desde la entidad presumen de una «identidad reconocible dentro y fuera del terreno de juego» que incorpora varias peticiones de la afición. La más llamativa es la colocación del escudo en el centro del pecho, algo que no sucedía desde la icónica camiseta de la Champions League en la temporada 2003-04. Al mismo tiempo incorpora un cuello abotonado, el primero de este tipo de la firma danesa desde que empezó a vestir al club vigués.
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