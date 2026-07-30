El Celta perdió 10 millones en el pasado ejercicio

Marián Mouriño reconoció este jueves que en la buena marcha del Celta solo tiene una cuenta pendiente y es que no han conseguido lograr la consolidación económica que persiguen desde hace tiempo. La presidenta, que hizo balance de la temporada pasada y de la situación actual, anunció que el ejercicio anterior lo ha cerrado el club con unas pérdidas de diez millones de euros debido a que el club no ha hecho ninguna de las ventas que tenía previstas para cuadrar las cuentas: «Solo hemos vendido por cuatro millones en invierno y eso nos ha condicionado. Pero la buena marcha del club y la mejoría de otras partidas ha permitido mejorar la situación. El año pasado vendimos por 25 millones y perdimos más dinero que este».

La presidenta del Celta tambíén anunció que el club tendrá una pequeña reducción en su límite salarial que pasa de los 91 millones a los 88, aunque avisó de que seguirán disponiendo de la misma cantidad de dinero (80 millones) porque la idea «es seguir poniendo el dinero en el campo. Si nos quedásemos en un límite de setenta millones estaríamos tranquilos, pero preferimos ir un poco más altos y asumir ese riesgo, pero hay que equilibrarlo a través de las ventas. Hemos gastado estos años por encima de nuestras posibilidades y es hora de devolver al club a la realidad». Y en ese sentido dejó claro que «hay dinero para fichajes» aunque insistió en que los movimientos que quedan pendientes por hacer tienen que ir supeditados a cumplir con la situación económica del club. La presidenta insistió en que durante los últimos meses han recibido propuestas y llamadas por diferentes jugadores de la primera plantilla pero que «ya dijimos que no íbamos a vender por vender y en esa idea nos mantenemos».

Marián Mouriño, en ese sentido, insistió en que el club está trabajando en hacer las tres incorporaciones que Claudio ha reclamado para completar la plantilla y en sacar a los jugadores con los que no se cuenta. Dio por hecho la llegada de esos futbolistas y defendió que el club mantiene la ambición por vivir «temporadas tan bonitas como la que acabamos de vivir».

La presidenta insistió en la necesidad de consolidar el proyecto en Primera y volvió a felicitarse por haber llegado a quince temporadas seguidas en la máxima categoría: «Llegar a los 42 puntos seguirá siendo nuestro primer objetivo, pero con ambicíón para vivir grandes temporadas. Y con un proyecto de identidad que nos representa a todos y que nos hace sentir orgullosos».

La dirigente insistió en que para ella no supone un conflicto especial el hecho de verse las caras con el Deportivo cuyo propietario es el patrocinador principal del Celta. Emplazó la relación con la entidad financiera a 2028 que es cuando acaba el contrato aunque avisó de que es Abanca les han comunicado que están contentos con la relación y que les gustaría prolongarla: «Pongo en valor que Abanca ha estado en momentos que no eran fáciles. Puede ser una situación incómoda viendo hacia el norte, pero representa a una parte grande de gente que trabaja en Galicia».

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Y en relación al Deportivo dijo que «no creo que luchemos por los mismos objetivos. Pelearemos y será un rival duro en Primera. Pero les llevamos quince años de ventaja».