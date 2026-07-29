Los Wolves no ceden por Fer López

El verano avanza sin que el Celta haya conseguido flexibilizar todavía la resistencia del Wolverhampton en su deseo de lograr un nuevo préstamo de Fer López. Nada sorprendente a estas alturas del mercado, pero diversos acontecimientos en los últimos días han complicado el terreno sobre el que se desarrolla la negociación.

Ahora mismo es como discutir con un enfadado. Los Wolves y su entorno llevan días de uñas después de lo sucedido con el nigeriano Tolu Arokodare, futbolista por el que hace un año pagaron la nada despreciable cifra de 26 millones de euros. De hecho, el delantero fue la operación más cuantiosa del verano por delante del vigués. Arokodare ha forzado en las últimas semanas su salida del club inglés con un comportamiento más que discutible que ha terminado por encender a la entidad y a sus aficionados. El futbolista, enfrentado al Wolverhampton desde hace tiempo, fue excluido del stage de pretemporada en Portugal y hace días su entrenador le comunicó que no era bienvenido en las instalaciones del club inglés. El nigeriano se presentó igualmente y provocó la suspensión de un entrenamiento al negarse a salir del terreno de juego. Ante esta situación, el club llegó a reforzar la seguridad para que no se volviese a producir un hecho semejante y aceleró la negociación para sacarse el problema de encima. Ayer se supo que el Ajax y el Wolverhampton llegaron a un acuerdo para la cesión del atacante con una opción de compra de 16 millones de euros.

Incidencia en el caso de Fer

Indirectamente el caso de Arokodare tiene su incidencia en el de Fer López. El Wolverhampton vive una situación muy delicada a nivel institucional tras el descenso de categoría de hace unos meses y la necesidad imperiosa de regresar por la vía rápida para paliar las pérdidas generadas por los últimos ejercicios económicos en los que multiplicaron el gasto con nulos resultados deportivos. En los últimos doce meses sus mayores inversiones fueron realizadas en Larsen (ejercieron la opción de compra tras la cesión de un año, pero ya se han desprendido del futbolista que fue vendido al Crystal Palace), en Arokodare (ahora en el Ajax) y en Fer López. El club no parece en disposición de desprenderse también el español porque sería reconocer a gritos su fracaso. Y necesita a alguno de sus jugadores más caros para abanderar el proyecto de regreso a la Premier. Y creen que Fer López podría ser esencial en el proceso. Así se lo ha hecho saber el club al futbolista. El entrenador que se está comiendoen el Wolverhampton este proceso doloroso es el portugués César Peixoto que firmó hace unos meses por dos temporadas con los ingleses y que también ha mostrado su confianza en el futbolista vigués. Fer López aún no se ha estrenado en pretemporada en los partidos que han disputado los Wolves por un pequeño problema en la ingle, pero en principio estará en disposición de jugar ya el próximo compromiso. Ese será el momento en el que Peixoto comenzará a evaluarle con mayor precisión.

El no por respuesta

Ahora mismo no es la mejor situación para encarar la negociación con el Wolverhampton por Fer López dadas las circunstancias y los acontecimientos recientes. El club inglés sabe por boca de Jorge Mendes que el deseo de Fer es regresar a Vigo, pero en estos momentos esa puerta no están dispuestos a abrirla. Tampoco ayuda que el Celta solo maneje la posibilidad de conseguir al futbolista en calidad de cedido y que la compra no se contemple porque el Celta no puede llegar a la cifra que reclaman los ingleses. Se planteó la opción de un porcentaje de la propiedad, pero fue descartada por el Wolves.

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La opción de que Fer López fuerce la situación está completamente descartada. No va con el carácter ni la forma de actuar del futbolista y el propio Celta descarta ningún comportamiento así. Además, solo serviría para tensar más la situación dentro de un club que viene de vivir una situación muy dura con la salida del nigeriano Tolu Arokodare. El Celta es cada vez más consciente de que una de las operaciones a las que aspiraba este verano solo encuentra nuevos obstáculos. No quieren perder la fe, Claudio espera paciente, pero el Wolves no es el que hace unos meses estuvo más predispuesto a la negociación. Ahora es un club con más urgencias y aún por encima, de mal humor.