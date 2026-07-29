Tres goles de Marín permiten la remontada del Fortuna

3 Celta Fortuna: Caio Barone; Noah Rodríguez, Ndiaye, Jaime Pérez, Pablo Gavian; David Sueiro, Mateo Sobral, Diego; Ángel Davila, Iago Barreiros y Bernard Somuah. También jugaron Ildefonso, Marcos, Meixús, Ribes, Raúl, Milla, Capde, Hugo, Oliveras, Kibet, Jorge, Álvaro Marín y Carro. 2 Torreense : Arthur Nascimiento; Daniel Ramos, Marcus Vinicius, Enri Artur, David Morgado; Gustavo Rijo,André Vakulyuk, Marco Silva, Joao Chagas; Bryan Ngoua y Ricardo Santos. También jugaron Carvalho, Cheikhou Diallo, Henrique Cruz, Tomás Mendes, Christ, Zoabi, Penisga, Esteves, Medeiro, Dylan, Paulo Daniel, Komesse y Kenen Torres Entrenador: Luís Tralhao Goles: 0-1, minuto 7, Ricardo Santos. 0-2, minuto 15, Bryan Ngoua. 1-2, minuto 76, Álvaro Marín. 2-2, minuto 83, Álvaro Marín de penalti. 3-2, minuto 90, Álvaro Marín.

El Celta Fortuna sumó su primera victoria de la pretemporada al derrotar en Vigo al Torreense portugués después de una remontada gracias al acierto de Alvaro Marín que anotó los tres tantos que permitieron a los de Fredi Alvarez darse una pequeña alegría.

La tarde en Barreiro no pintaba bien porque los portugueses castigaron con rapidez la bisoñez de los célticos y en apenas quince minutos habían conseguido ponerse 0-2. El partido fue aburrido y sin excesivo ritmo, con múltiples cambios e interrupciones, pero se agitó de forma sorprendente en el último tramo de partido. Ahí apareció Alvaro Marín para anotar los tres goles y culminar una remontada que no dejó contento de todosos modos a Fredi Alvarez que a la conclusión del partido reconoció que el equipo no había tenido ritmo: «Jugando así no nos da», admitió el técnico que espera paciente los refuerzos que no llegan aunque avisó: «Con lo que tengamos, saldremos a competir».