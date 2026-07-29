Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financión del Estado en GaliciaEdificio Pisos CompartidosArranca la Navidad en VigoParricidio en AguiñoGaseros RusosMarián Mouriño, pregonera del CristoFer López
instagramlinkedin

Celta de Vigo

Tres goles de Marín permiten la remontada del Fortuna

El filial del Celta logra la primera victoria de la pretemporada aunque Fredi advierte: "Así no nos da"

Somuah trata de llegar a un balón.

Somuah trata de llegar a un balón. / José Lores

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Vigo

3 Celta Fortuna: Caio Barone; Noah Rodríguez, Ndiaye, Jaime Pérez, Pablo Gavian; David Sueiro, Mateo Sobral, Diego; Ángel Davila, Iago Barreiros y Bernard Somuah. También jugaron Ildefonso, Marcos, Meixús, Ribes, Raúl, Milla, Capde, Hugo, Oliveras, Kibet, Jorge, Álvaro Marín y Carro.

2 Torreense : Arthur Nascimiento; Daniel Ramos, Marcus Vinicius, Enri Artur, David Morgado; Gustavo Rijo,André Vakulyuk, Marco Silva, Joao Chagas; Bryan Ngoua y Ricardo Santos. También jugaron Carvalho, Cheikhou Diallo, Henrique Cruz, Tomás Mendes, Christ, Zoabi, Penisga, Esteves, Medeiro, Dylan, Paulo Daniel, Komesse y Kenen Torres Entrenador: Luís Tralhao

Goles: 0-1, minuto 7, Ricardo Santos. 0-2, minuto 15, Bryan Ngoua. 1-2, minuto 76, Álvaro Marín. 2-2, minuto 83, Álvaro Marín de penalti. 3-2, minuto 90, Álvaro Marín.

El Celta Fortuna sumó su primera victoria de la pretemporada al derrotar en Vigo al Torreense portugués después de una remontada gracias al acierto de Alvaro Marín que anotó los tres tantos que permitieron a los de Fredi Alvarez darse una pequeña alegría.

La tarde en Barreiro no pintaba bien porque los portugueses castigaron con rapidez la bisoñez de los célticos y en apenas quince minutos habían conseguido ponerse 0-2. El partido fue aburrido y sin excesivo ritmo, con múltiples cambios e interrupciones, pero se agitó de forma sorprendente en el último tramo de partido. Ahí apareció Alvaro Marín para anotar los tres goles y culminar una remontada que no dejó contento de todosos modos a Fredi Alvarez que a la conclusión del partido reconoció que el equipo no había tenido ritmo: «Jugando así no nos da», admitió el técnico que espera paciente los refuerzos que no llegan aunque avisó: «Con lo que tengamos, saldremos a competir».

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El Gobierno prohíbe seguir el eclipse del próximo 12 de agosto desde el Monte da Guía en Vigo
  2. Un cable en mal estado en las fiestas de Praia América provoca ligeros daños en un grupo de quinceañeros
  3. La conservera Pérez-Lafuente reactiva la vieja factoría de Cuca y pone fin a un siglo en Vilanova
  4. Renuncian las dos aseguradoras que cubren las negligencias sanitarias en Galicia: el Sergas tiene que licitar un nuevo contrato un 19% más caro
  5. El Cunqueiro implanta por primera vez en España una nueva válvula para tratar la insuficiencia aórtica
  6. Los sintecho también se instalan en la nueva estación de bus de Vigo
  7. El avión «vigués» de Airbus bate el récord del mundo con 24 horas volando de Australia a Europa
  8. Un coche queda completamente calcinado tras arder de forma espontánea mientras circulaba en Bueu

Tres goles de Marín permiten la remontada del Fortuna

Tres goles de Marín permiten la remontada del Fortuna

La capilla de Santa Marta, siempre fiel a su día

La capilla de Santa Marta, siempre fiel a su día

Sánchez desvincula el indulto a Laura Borràs de cualquier negociación política: "Damos cumplimiento a la sentencia del TSJC"

Sánchez desvincula el indulto a Laura Borràs de cualquier negociación política: "Damos cumplimiento a la sentencia del TSJC"

Claudio: «El mercado va lento y es importante no tener prisa"

Claudio: «El mercado va lento y es importante no tener prisa"

La inauguración del pabellón de Beluso será el jueves 6 de agosto con homenaje a los deportistas del municipio

La inauguración del pabellón de Beluso será el jueves 6 de agosto con homenaje a los deportistas del municipio

Concello y Universidad de Vigo unen fuerzas para reducir la presencia de autocaravanas en las playas de Bueu y elaborar una ordenanza específica

Concello y Universidad de Vigo unen fuerzas para reducir la presencia de autocaravanas en las playas de Bueu y elaborar una ordenanza específica

Cachafeiro cifra en ocho millones de euros las inversiones gestionadas

Cachafeiro cifra en ocho millones de euros las inversiones gestionadas

Cangas solicita excluir el entorno de la Caracola de las zonas para ver el eclipse

Cangas solicita excluir el entorno de la Caracola de las zonas para ver el eclipse
Tracking Pixel Contents