Hugo González pide sitio a gritos

2 Celta: Primera parte: Radu, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso (Carlos Domínguez, minuto 30), Alvaro Núñez, Román, Febas, Carreira, Jones, Hugo González y Williot. Segunda parte: Iván Villar (Coke, minuto 90), Burcio, Carlos Domínguez, Joel López, Javi Rueda, Vecino, Ilaix Moriba, Hugo Alvarez, Iago Aspas (Oscar Marcos, minuto 105), Jutglá y Angel Arcos. 2 Académico de Viseu: Primera parte: Ewerton, Robinho, Rubén, Milioransa, Predinho, Mestanza, Simón Silva, Mils Mortimer, Gohi, Clovis y Cardoso. Segunda parte: Lavín (Matheus, minuto 105), Correia, Michelis, Gustavo Costa, Domingos, Messenguem, Silva, Ceitil, Kahraman, Zamora y Steczyk. Goles: 1-0, minuto 8, Hugo González. 1-1, minuto 88, Messenguem. 2-1, minuto 105, Jutglá de penalti. 2-2, minuto 115, Messenguem de penalti.

El verano futbolístico, siempre tedioso, es la búsqueda de pequeñas certezas sobre las que construir ese relato definitivo con el que en agosto el Celta se lanzará a la competición oficial en busca de nuevas metas. El club y Claudio las van encontrando. Una de ellas es Hugo González, jugador bendecido por el don del gol (el más importante de este deporte), que ante el Académico de Viseu abrió el marcador para sumar su tercer tanto en otros tantos partidos. Si de Claudio y Fredi dependiese hoy mismo se falsificaría su partida de nacimiento para restarle un año y permitir la alegre alternancia entre el primer equipo y el Fortuna en función de las necesidades y los momentos. Pero esos 23 años obligan a decidir. Ahora mismo uesta imaginar a Claudio (o a cualquier otro técnico) renunciar a semejante virtud. Hugo tardó ocho minutos en enviar otra instancia urgente a la Primera División. Estaba el partido aún madurando, con un equipo más reconocible en el Celta y más “meritorio” en el Viseu, cuando Hugo se encontró un balón en el área y, ante la acumulación de rivales entre él y la portería, despejó el panorama con un recorte y luego, con dulzura, colocó el balón con el exterior junto al palo derecho de la portería.

Hugo González, el nueve ante los portugueses, fue una de las muchas cosas buenas que tuvo ese Celta que se construye en Afouteza con el sonido de fondo de las máquinas que construyen otro club unos pocos metros. Todo parece coordinado y conectado por momentos. En el campo la maquinaria no emite señales, pero funciona con parecida eficiencia. Sobre todo Miguel Román y Febas que gobiernan el partido con una mezcla de energía y seguridad. Un engranaje que no parece recién montado. Román es el de antes de la lesión y el recién llegado corre, se ordena con rapidez, no escatima esfuerzos y tiene una capacidad para la conducción y el giro que deja rivales tirados como trapos. Él fue el principal sustento de un Celta que se sintió cómodo y suelto en el primer tiempo con constantes llegadas por los costados con Jones y Alvaro Núñez por un lado y Carreira y un entusiasta Marcos Alonso por el otro. Faltó acierto en los últimos metros para hacer más grande la diferencia que se veía en el campo con un Viseu que no disparó a Radu en todo el primer tiempo.

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El Celta empata ante el Académico de Viseu en su tercer test de pretemporada / E. M.

Se armó mejor el conjunto portugués en el segundo tiempo (de una hora de duración, como el primero) y ofreció un combate más equilibrado. Claudio renovó también a todo el equipo: dio los primeros minutos del verano a Iván Villar, situó a Burcio en el centro de la defensa junto a Carlos Domínguez y Joel López; entregó las bandas a Hugo Alvarez y Javi Rueda y reunió en ataque a Aspas con Jutglá y Angel Arcos. El cambio en el corazón del equipo lo transformó todo. Ilaix y Vecino no fueron capaces de darle al equipo la frescura y dinamismo de sus predecesores (que sí recuperó en el tramo final cuando Claudio ordenó intercambiar posiciones a Burcio y a Vecino). El partido para el Celta pasó a depender de las continuas llegadas de Javi Rueda, para quien la vida es una carrera siempre agónica en la que va dejando rivales por el camino, y las situaciones claras de las que dispuso Angel Arcos, incapaz de sacar partido de ellas. Jugó peor el Celta, pero sus oportunidades fueron mucho más claras, imperdonables algunas de ellas. Jutglá falló a bocajarro tras un pase de gol de Rueda y Arcos se estrelló en dos mano a mano con el meta. El Viseu hizo lo contrario: jugó mejor, defendió peor pero acertó en la que tuvo en un disparo lejano de Meseguen. Después de eso el Celta se adelantó de nuevo gracias a un penalti transformado por Jutglá y los portugueses igualaron por la misma vía (ejecutó otra vez Meseguen) tras una buena combinación que se comió Joel López (partido muy correcto el suyo, como toda la pretemporada que viene firmando). La última media hora se vio en escena a Starfelt (fue exactamente el mismo jugador que siempre ha sido: impecable en el marcaje y en los duelos) y a Burcio ejerciendo el mando en el medio del campo. Menudo futbolista hay en él.