Claudio: «El mercado va lento y es importante no tener prisa"

Claudio Giráldez se toma con la calma justa la espera de las incorporaciones que faltan para cerrar la plantilla. «Si tuviera que apostar diría que tendríamos alguno más antes de empezar la Liga, pero no es algo que nos deba preocupar» comentó. «Lo importante es que lleguemos al inicio de Liga con una plantilla que nos guste a todos, que nos complete y nos mejore. Ese es el objetivo de esta planificación. El mercado va lento, pero es importante que no tengamos demasiada prisa, que lo que hagamos lo hagamos bien porque no queremos hacer tampoco una locura de movimientos», puntualizó.

El técnico sigue cruzando los dedos para que no aparezca una oferta por alguna de sus piezas más importantes («siempre tengo ese miedo») e insiste en que el club tiene el objetivo de «mejorar algunas carencias que para mí había en ciertos perfiles».

Sobre el partido ante el Académico de Viseu dijo que le gustó mucho «el orden, la agresividad y la intención de dominar el partido» y lamentó que no fueran capaces de «matar mucho antes» el duelo para ganar «con claridad». «El empate nos deja esa sensación de que tenemos que ser más ambiciosos, más agresivos cuando los partidos están de cara. Hemos cometido dos errores solo en el partido y nos han costado dos goles», expuso.

Pese a que Hugo González sigue marcando Giráldez dijo que de momento «no» han tomado una decisión sobre dónde jugará el atacante valenciano. «Todavía nos quedan semanas y vamos a ver cómo sigue evolucionado. Estamos contentos con su rendimiento, pero dependerá de la confección de la plantilla y también de que él tome la decisión en ese aspecto», explicó Giráldez. Reconoció en ese sentido que «los chicos del Fortuna están petando a la puerta, están haciendo las cosas bien y para nosotros tienen prioridad en ese aspecto a la hora de reforzar el primer equipo», manifestó.

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Giráldez también se alegró de que el central sueco internacional sueco Carl Starfelt, uno de los habituales en su once, vaya acumulando minutos después de haber jugado media hora ante el Viseu, pero insistió en que deben de tener «cuidado» con él porque «ha tenido menos vacaciones que los demás».