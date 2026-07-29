Celta - Académico de Viseu: sigue en directo con imágenes el tercer partido de pretemporada / E. M.

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Celta - Académico de Viseu: sigue en directo con imágenes el tercer partido de pretemporada

Sigue en directo y con imágenes el tercer partido de pretemporada del Celta, en la Cidade Deportiva Afouteza, con la narración de Jose Riveiro y los comentarios de Sara Debén, jugadora de As Celtas, para el canal de YouTube del club. Los de Claudio Giráldez se enfrentan a puerta cerrada al público al Académico de Viseu, equipo recién ascendido a la Primera División portuguesa, en un duelo de preparación que durará 120 minutos —dos partes de 60 minutos—. Los vigueses estrenan la tercera equipación, la roja.