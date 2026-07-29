Barreiro abre sus puertas para recibir al Fortuna

El Celta Fortuna encara hoy su tercer partido de pretemporada. Una prueba de alto nivel frente al Torreense portugués, que va a disputar la Europa League, igual que el primer equipo celeste. Será en Barreiro (18:00) y no en A Madroa, como estaba previsto inicialmente.

Buenas noticias para los aficionados, que podrán acercarse a Lavadores a seguir las evoluciones de los jóvenes futbolistas de Fredi Álvarez, inmersos en la preparación de esta temporada histórica en el fútbol profesional.

Precisamente, ayer acudió el club vigués a Madrid para participar en la escenificación de la bienvenida a los recién ascendidos. Tanto de Primera Federación a Segunda División -caso del filial céltico-, como de la categoría de plata a la élite. Carlos Cao, director de Relaciones Institucionales del Celta, representó a la entidad viguesa en un acto en el que coincidió con un viejo conocido, un Felipe Miñambres que ahora ejerce como presidente del Tenerife, otro de los recién llegados.

Junto a ellos estuvo Javier Tebas, presidente de la Liga; Carolina Holguín, presidenta del Eldense; y Pau Morilla-Giner, máximo mandatario del Sabadell. También acudieron representantes del Racing de Santander, el Deportivo y el Málaga, que acaban de ascender a Primera.

En cuanto al partido de esta tarde, Fredi continúa sin poder usar a una parte importante de su plantilla. A los seis citados por Claudio hay que sumar a Anxo Rodríguez y Andrés Antañón, que apuran sus últimos días de vacaciones tras proclamarse campeones de Europa sub-19.

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