La pretemporada del filial
Barreiro abre sus puertas para recibir al Fortuna
El filial céltico se mide al Torreense luso con entrada libre para el público (18:00)
El Celta Fortuna encara hoy su tercer partido de pretemporada. Una prueba de alto nivel frente al Torreense portugués, que va a disputar la Europa League, igual que el primer equipo celeste. Será en Barreiro (18:00) y no en A Madroa, como estaba previsto inicialmente.
Buenas noticias para los aficionados, que podrán acercarse a Lavadores a seguir las evoluciones de los jóvenes futbolistas de Fredi Álvarez, inmersos en la preparación de esta temporada histórica en el fútbol profesional.
Precisamente, ayer acudió el club vigués a Madrid para participar en la escenificación de la bienvenida a los recién ascendidos. Tanto de Primera Federación a Segunda División -caso del filial céltico-, como de la categoría de plata a la élite. Carlos Cao, director de Relaciones Institucionales del Celta, representó a la entidad viguesa en un acto en el que coincidió con un viejo conocido, un Felipe Miñambres que ahora ejerce como presidente del Tenerife, otro de los recién llegados.
Junto a ellos estuvo Javier Tebas, presidente de la Liga; Carolina Holguín, presidenta del Eldense; y Pau Morilla-Giner, máximo mandatario del Sabadell. También acudieron representantes del Racing de Santander, el Deportivo y el Málaga, que acaban de ascender a Primera.
En cuanto al partido de esta tarde, Fredi continúa sin poder usar a una parte importante de su plantilla. A los seis citados por Claudio hay que sumar a Anxo Rodríguez y Andrés Antañón, que apuran sus últimos días de vacaciones tras proclamarse campeones de Europa sub-19.
Regresa Aldrine Kibet tras recuperarse de la contusión que sufrió en un pie contra el Sporting. Continúa la extensa nómina de juveniles y séniors de primer año a las órdenes de un técnico moañés que espera que lleguen tres o cuatro fichajes.
- Hallan el cuerpo de la viguesa María Pereira en un regato de una zona boscosa de Redondela
- El Cunqueiro implanta por primera vez en España una nueva válvula para tratar la insuficiencia aórtica
- Un juez ratifica una suspensión de 8 años de una ginecóloga de Ourense por su trato desconsiderado y vejatorio con pacientes y compañeros: «Me importa una mierda cómo te llames»
- Medios aéreos se movilizan para sofocar un incendio en Barra
- ¿Nuevo plan de futuro para dos «tesoros» de Vigo? Abanca retira del mercado su parte en los terrenos de Alfageme y La Artística
- Las zonas de bajas emisiones de Vigo, listas para su entrada en vigor: unos 60.000 vehículos se verán afectados en la primera fase
- Un coche queda completamente calcinado tras arder de forma espontánea mientras circulaba en Bueu
- Aldán renueva su fe en la Virgen del Carmen con Amancio Ortega como testigo