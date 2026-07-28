Afouteza en ausencia de Balaídos

Hubo un tiempo en que las pretemporadas también eran un ensayo para los seguidores. Numerosos torneos veraniegos trufaban la geografía española con equipos de entidad figurando junto a los conjuntos locales para goce y disfrute para unas aficiones que también calentaban motores para el fuego real. En el caso del Celta, hubo periodos preparatorios con dos trofeos en juego a falta de uno. El Memorial Quinocho y el Cidade de Vigo se sucedían con invitados de nivel como Real Madrid, Barcelona, Chelsea, PSG, Boca Juniors, Oporto o Benfica. Tardes para disfrutar.

Pero todo aquello pasó a mejor vida. Y aunque cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor, al celtismo puede escamarle que el único partido de su equipo en casa este verano se dispute en la ciudad deportiva de Mos y a puerta cerrada. Será esta mañana, frente al Académico de Viseu portugués (11:00, TVG2), en un choque de 120 minutos de duración. Como el año pasado con el Stuttgart.

El tercer test de la pretemporada llega sin público, pero con la novedad de Hugo Álvarez. El ourensano se ha recuperado a tiempo de las molestias en el tobillo derecho que lo apartaron del duelo del pasado sábado en Vilagarcía ante el Sporting. Hoy podrá disponer de minutos ante los lusos, como ya tuvo, precisamente, frente al Braga en el primer choque.

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El canterano es la única novedad de una convocatoria continuista. Siguen en ella los seis jugadores del Fortuna que están tratando de convencer a Claudio para quedarse -Coke Carrillo, Joel López, Hugo Burcio, Óscar Marcos, Ángel Arcos y Hugo González-. También continúa Starfelt, que esta mañana aumentará su minutaje tras el testimonial regreso del sábado. En cambio, los descartados Manu Fernández, Unai Núñez y Carles Pérez siguen fuera. Mismo caso que los lesionados Javi Galán y Pablo Durán.