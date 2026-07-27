¿Un partido de pretemporada 'fantasma' entre el Celta y un equipo de Bolivia?

Finalizado ya el histórico Mundial ganado por la España del celtista Borja Iglesias, multitud de aficionados han quedado sedientos de fútbol. Los más puristas le echan un ojo estos días a las aplicaciones de resultados para ver si pueden pescar algún encuentro de interés. Entre los duelos de las fases previas de Europa League y Conference League y compromisos ligueros en Brasil y Argentina, se hace un hueco la veraniega lista de choques amistosos, donde salta la sorpresa. El Celta - Académico de Viseu programado para este miércoles a las 11.00 horas constó durante horas como «cancelado» y, en su lugar, se incluyó como rival a un equipo de La Paz, el Club Academia del Balompié Boliviano. ¿Qué ha pasado con la cita con los portugueses?

El choque de preparación entre el Celta y el Académico de Viseu fue programado hace dos semanas para el 29 de julio a las 11.00 h en la Cidade Deportiva Afouteza. Y así se mantendrá, según han confirmado a FARO fuentes del club.

Captura del error que confundió este lunes a aficionados del Celta. / BeSoccer

El desliz pudo apreciarse durante unas horas en aplicaciones de fútbol como la popular BeSoccer o 365scores. Otras como Flashscore, sin embargo, no han cometido este equivocación. Este periódico también ha contactado con la propia BeSoccer, con sede en Málaga, que ha explicado lo sucedido y ha procedido de inmediato a corregir el fallo: «Ha sido un error de nuestro proveedor de datos, que ha confundido el Académico de Viseu con la Academia del Balompié Boliviano».

El club celeste espera, así, a los viseenses, recién ascendidos a la categoría de élite de su país, que se verán las caras con los gallegos a puerta cerrada. Con todo, aunque no podrá acudir público a presenciar el partido al campo de entreno en Mos, sí lo retransmitirán tanto la TVG como el propio club a través de su canal de YouTube.