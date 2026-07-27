Duelo del miércoles
¿Un partido de pretemporada 'fantasma' entre el Celta y un equipo de Bolivia?
Aplicaciones de resultados de fútbol indicaron como cancelado el encuentro de este miércoles frente al Académico de Viseu y, en su lugar, incluyeron como rival celeste al Club Academia del Balompié Boliviano
Finalizado ya el histórico Mundial ganado por la España del celtista Borja Iglesias, multitud de aficionados han quedado sedientos de fútbol. Los más puristas le echan un ojo estos días a las aplicaciones de resultados para ver si pueden pescar algún encuentro de interés. Entre los duelos de las fases previas de Europa League y Conference League y compromisos ligueros en Brasil y Argentina, se hace un hueco la veraniega lista de choques amistosos, donde salta la sorpresa. El Celta - Académico de Viseu programado para este miércoles a las 11.00 horas constó durante horas como «cancelado» y, en su lugar, se incluyó como rival a un equipo de La Paz, el Club Academia del Balompié Boliviano. ¿Qué ha pasado con la cita con los portugueses?
El choque de preparación entre el Celta y el Académico de Viseu fue programado hace dos semanas para el 29 de julio a las 11.00 h en la Cidade Deportiva Afouteza. Y así se mantendrá, según han confirmado a FARO fuentes del club.
El desliz pudo apreciarse durante unas horas en aplicaciones de fútbol como la popular BeSoccer o 365scores. Otras como Flashscore, sin embargo, no han cometido este equivocación. Este periódico también ha contactado con la propia BeSoccer, con sede en Málaga, que ha explicado lo sucedido y ha procedido de inmediato a corregir el fallo: «Ha sido un error de nuestro proveedor de datos, que ha confundido el Académico de Viseu con la Academia del Balompié Boliviano».
El club celeste espera, así, a los viseenses, recién ascendidos a la categoría de élite de su país, que se verán las caras con los gallegos a puerta cerrada. Con todo, aunque no podrá acudir público a presenciar el partido al campo de entreno en Mos, sí lo retransmitirán tanto la TVG como el propio club a través de su canal de YouTube.
- Hallan el cuerpo de la viguesa María Pereira en un regato de una zona boscosa de Redondela
- La Guardia Civil asume la investigación por el presunto envenenamiento en el crucero de Disney que hizo escala en Vigo
- Cecilia, la viguesa que pudo ser y no fue: 50 años de la muerte de la joven cantautora en accidente de tráfico tras actuar en Vigo
- «Cuelga y llama tú»: el mantra policial que puede evitar que te vacíen la cuenta bancaria
- El gimnasio «maldito» de Travesía de Vigo deja tirados durante dos horas a sus usuarios
- El consumo de agua en Cangas apunta a una población que superaría las 90.000 personas en pleno verano
- Fallece un septuagenario en la playa de O Preguntoiro (Vilagarcía)
- Cambados persigue la venta de cordeles en la Festa do Albariño y mueve casetas para un paso más fluido